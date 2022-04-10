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ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Новые деньги Галкина, Депардье против Путина, 9-летний Пикассо и другие события недели
Foto: TASS/Scanpix/LETA

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ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
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