Новые деньги Галкина, Депардье против Путина, 9-летний Пикассо и другие события недели

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CHRIS NORMAN & BAND KONCERTS
Saulkrasti Jazz Festival 2022
Bērnu studijas KUKAIŅI mūzikas albuma ES GRIBU VISU ZINĀT prezentācijas koncerts
40th International Hans Gabor Belvedere Singing Competition.
Koncertprogramma - Mārtiņš Kanters GLEZNA
DZĪVĪBAS BALSIS. Kamermūzikas koncerts
Koncerts Musique d amour
Svētku koncerts /Ieklausies Dvēseļu putenī un latviešu spēka dziesmās.
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