"Оскары", Нетребко против войны, Брюс Уиллис уходит и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Голый бегун, расизм и прах диктатора: скандальные истории "Оскара"
- 2. Акунин, Сокуров, Хаматова и Норштейн пророчили "ужасное сегодня" шесть лет назад
- 3. ФОТО. Триумфаторы года: названы победители "Оскара"
- 4. Марихуана, антидепрессанты и опиоиды: от чего умер барабанщик Foo Fighters
- 5. ФОТО. Металлический блеск и очарование юности: лучшие платья церемонии "Оскара"
- 6. Стриминговый сервис Disney+ объявил дату запуска в Латвии и стоимость подписки
- 7. Уилл Смит извинился за драку на церемонии "Оскара", но его ждет расследование
- 8. Scorpions заменили в хите Wind of Change слова о Москве на текст об Украине
- 9. Миелавс отвернулся от русских, Москва без тампонов, кто выиграет от войны: о чем пишут латышские таблоиды
- 10. Анна Нетребко осудила войну России против Украины и отреклась от Путина. Она долго отказывалась от этого
- 11. Смотреть нельзя отключить. Почему клиентам кабельного ТВ придется платить за то, что они не покупали
- 12. Брюс Уиллис завершил карьеру: он больше не сыграет в кино из-за проблем с речью
- 13. ФОТО: Опубликованы новые кадры и дата премьеры приквела "Игры престолов"
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также