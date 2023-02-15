Угрозы Соловьева, Шерлок возвращается, почему отменяют Инстасамку и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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"День рождения Шерлока Холмса" возвращается в Ригу

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Знаменитый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь пройдёт в Риге, но в новом формате.

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Человек-паук и другие реальные люди, обладающие настоящими суперспособностями

Foto: AFP/Scanpix

Каждый из нас хотел бы иметь сверхспособности, но, к сожалению, обычно это только мечты. Однако существуют люди, которые на самом деле обладают сверхчеловеческими способностями и мы расскажем вам о десяти из них.

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ФОТО: После трехлетнего перерыва в Академии художеств прошел карнавал

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

После трехлетнего перерыва в Латвийской академии художеств состоялся ежегодный карнавал. Тема мероприятия этого года "Фортуна рассвета". Последние три года карнавал не проводился в связи с ковидными ограничениями.

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Юрий Шевчук выпустил клип против войны с Украиной

Foto: DELFI

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны России с Украиной. В новой песне "Родина, вернись домой" он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым, сообщил интернет-портал Zvuki.ru.

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Нагиев отказался вести награждение МузТВ, сделав двусмысленное заявление

Foto: Sputnik/Scanpix

Российский телеведущий актер Дмитрий Нагиев отказался от предложения быть ведущим на церемонии награждения телеканала МузТВ.

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Концерт Инстасамки снова перенесен. Почему артисткой интересуется СГБ?

Foto: Privātais arhīvs

Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева), популярную в Восточной Европе хип-хоп исполнительницу и блогера, 14 января ждали с концертом в Риге в ночном клубе First. Концерт не состоялся и был перенесен на 17 февраля, но и его отменили. Теперь концерт анонсирован 22 апреля, а в соцсетях гуляет новость о том, что Инстасамка, возможно, финансово поддержала российскую армию.

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Концерты группы "Мумий Тролль" отменили по всей России

Foto: Vida Press

Концерты группы "Мумий Тролль" отменили во всех городах, где планировался тур по России. На это обратило внимание издание "7×7".

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Соловьев и Симоньян угрожают латвийскому журналисту: о чем пишут латышские таблоиды

Foto: Ekrānuzņēmums

Почему актера Вилиса Даудзиньша послали вслед за "русским кораблем", футболист Гинт Фрейманис борется с меланомой, вернувшийся из России Андрис Лиелайс задолжал за квартиру и из-за чего спортивному журналисту Арманду Пуче угрожают Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Без жирных и уродливых: в Британии отредактировали детские сказки Роальда Даля

Foto: Imago/Scanpix/LETA

В Великобритании идет большая дискуссия о границах между политкорректностью, уместностью и цензурой. Она началась после того, как при переиздании сказок одного из главных детских писателей Великобритании Роальда Даля издательство решило отредактировать их, убрав потенциально оскорбительные для героев характеристики. Большинство писателей и даже премьер-министр Риши Сунак против правок.

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Выйди из шкафа и приходи! На месте клуба Piens открывается Skapis

Foto: Pixabay

3 марта в Риге откроется новый клуб Skapis, который находится в помещениях закрывшегося недавно Piens.

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Вайнштейна приговорили еще к 16 годам по делу об изнасиловании русской модели

Foto: Vida Press

Суд в Лос-Анджелесе приговорил некогда влиятельного и знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании русской модели и актрисы в 2013 году. Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления - с учетом трех лет, уже проведенных за решеткой, ему остается отсидеть 36 лет.

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Латвийцы высмеяли новую форму железнодорожных кондукторов

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Недавно предприятие Pasažieru vilciens презентовала новую униформу своих сотрудников, разработанную дизайнером Давидсом (Роман Андреев). Он известен смелыми решениями, однако на этот раз многим его новая работа напомнила скучные образы из советских 1980-х.

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Уснули все. В соцсетях потешаются над зрителями послания Путина

Foto: Ekrānuzņēmums

21 февраля российский президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Телезрители не смогли не обратить внимание на мрачность и скуку в выражениях лиц сидевших в зале политиков и делятся скриншотами в соцсетях.

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