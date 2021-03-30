1 4
Монастырь из голливудских фильмов
Как из сказки: четыре места, в существование которых верится с трудом
Foto: Shutterstock

Вы считаете, что живете в самом красивом, необычном, поразительном городе, который только существует на Земле? Возможно, вы и правы, особенное если вы живете в одном из нижеперечисленных мест, в существование которых порой просто невозможно поверить.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Место сражения Архангела Михаила с Сатаной

Мон-Сен-Мишель или гора Архангела Михаила — это небольшой скалистый остров-крепость, на северо-западном побережье Франции в Нормандии, в 400 км от Парижа. Французы считают Мон-Сен-Мишель и его залив "восьмым чудом света", а европейцы — "чудом Западной Европы". Аббатство привлекает туристов всего мира, как живая легенда: библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь.

Как из сказки: четыре места, в существование которых верится с трудом
Foto: Shutterstock

В 1874 остров был признан историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО признал его памятником мирового наследия. Остров-замок Мон Сен-Мишель стал прообразом крепости Минас-Тирит в популярном фильме "Властелин Колец".

Этот остров единственный обитаемый из трех островов бухты Сен-Мишель. На острове построен город, который существует с 709 года. В настоящее время насчитывает около сотни жителей. В 1879 году остров связали с материком двухкилометровой дамбой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 4
Монастырь из голливудских фильмов

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Индия Италия Франция Pasaule Eiropa Francija Indija Itālija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Hовости недвижимости

R.evolution обьявляет о старте продаж квартир в башне "Herder" в "Резиденции Философов"
Ознакомьтесь с лучшими предложениями в пригороде Риги!
Дом недели: особняк в Дзинтари от архитектора Даце Удре
Лучшие предложения квартир на ЛЕВОМ БЕРЕГУ: в Иманте, Дзирциемсе и Агенскалнсе
От владельца: яркий и стильный дом в Агенскалнсе