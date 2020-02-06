Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Париж, Мадрид, Прага, Вена, Мюнхен, Рим, Лиссабон — несомненно, очень красивые и интересные города, но у них есть и один недостаток — толпы туристов. DELFI Tūrismagids изучил портал Culture Trip и рассказывает о восьми городах Европы, незаслуженно забытых путешественниками.

Туристов в этих городах значительно меньше, а их культурно-исторический багаж – велик. Возможно, в каких-то из них вы уже побывали или планируете поехать туда в свой следующий отпуск. А если нет, то после прочтения этой статьи, вполне вероятно, скорректируете свои планы.

Саламанка, Испания

Город Саламанка расположен на западе Испании, примерно в двух часах езды от Мадрида, и он настолько интересный, то его хочется бесконечно фотографировать.

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Фасады зданий Старого города на рассвете выглядят позолоченными, и поэтому Саламанку называют "Золотым городом". Здесь можно осмотреть выдающиеся памятники архитектуры (например, Catedral Vieja), а если есть желание увидеть, где собираются местные жители и студенты, то отправляйтесь на площадь Plaza Major.