Полицейские, пожарные, спасатели и медики с тревогой ждут длинных Рождественских выходных. В Риге начался 4-й этап строительства Южного моста. А Служба госдоходов прислала "письма счастья" тем, кто сдает квартиры, но не платит налоги. А на Delfi вышла серия материалов "Криминальная Юрмала" - городу 65 лет, но у морского курорта есть и темная сторона.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

На Delfi завершилась публикация нового криминального сериала Дианы Чучковой и Ольги Петровой - "Криминальная Юрмала " . В пятницу вышел последний, шестой текст: он про то , как живется в Юрмале сегодня. Это один из двух самых масштабных журналистских проектов этого года (второй - " Код.LV " , над которым работали Кристина Худенко и Николай Овчинников). Материалы для "Криминальной Юрмалы" авторы собирали полгода. Около десяти бывших и действующих сотрудников полиции и милиции Юрмалы рассказывали о том, каким был город в восьмидесятые и девяностые, и что с ним происходит сейчас.

Почему это важно?

По двум причинам. Во-первых, "Криминальная Юрмала" (а до нее - другой, еще более масштабный проект "Криминальная Рига") позволяют почувствовать дух времени, как прошлого, так и настоящего. Для многих из нас проблемы сегодняшнего дня выглядят колоссальными и угнетающими: кажется, что хуже никогда не было. Травмы девяностых и нулевых уходят в прошлое, и мы постепенно начинаем тосковать о старых добрых временах. Прячемся в эпохе, когда мы были моложе, энергичнее - и находим все больше и больше минусов в том, что окружает нас сегодня.

Это правда: проблемы сегодняшнего дня всегда ощущаются острее. И всегда есть те, кому сейчас действительно, по всем параметрам, хуже, чем было когда-то. Но наше общество в целом за последние 30-40 лет точно сделало шаг вперед. Как минимум, жизнь стала гораздо безопаснее. Об этом говорит криминальная хроника, это подтверждает статистика и с этим согласны сотрудники полиции. Юрмала - хороший пример. Достаточно почитать о том, как весной 1993-го город фактически превратился в поле боя .

Во-вторых, мы любим "тру крайм" как жанр. На Delfi вышло множество проектов и отдельных публикаций о преступниках и преступлениях, о криминальной специфике отдельных районов. Только в этом году мы писали о латвийских скинхедах ( об их истории и о том, что с ними сейчас ), о трагическом пожаре с 11 жертвами в Риге и забытом пожаре в Большой Гильдии в Вецриге, а также вспоминали о самом массовом побеге из тюрьмы в истории Латвии. Про это у нас есть проект "Побег94 " , который в свое время получил приз Латвийской ассоциации журналистов.

Мы рады напомнить вам об этих публикациях. Впереди длинные выходные - теперь у вас есть еще один вариант, как провести это время.

Что еще произошло?

Оперативные службы беспокоятся из-за грядущих выходных и просят нас не пить много. А органы госбезопасности напоминают , что ездить в Россию и Беларусь не очень безопасно.

В Риге началось строительство 4-й очереди Южного моста. Стоит оно 122,7 млн евро. Власти планируют завершить проект в 2027 году.

Служба госдоходов отправила очередную порцию "писем счастья". На этот раз - тем, кто может втихую сдавать жилье и оказывать услуги в сфере красоты.

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