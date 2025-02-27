Рестарт правительства: стала ли Силиня "хромой уткой"? Главное в четверг, 27 февраля

Сейм концептуально запретил турпоездки в Россию. Правительство будет раз в два года отчитываться перед парламентом о защите латышского языка. КНДР снова направила войска на помощь России. А в политических кулуарах все громче говорят о том, что правительство Эвики Силини становится "хромой уткой". Об этом подробнее.

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Что случилось?

На прошлой неделе правительство Эвики Силини осталось без трех министров. Посты потеряли по одному представителю от каждой из трех входящих в коалицию политических сил - министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") и министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян).

Предусматривалось, что уже 27 февраля Сейм утвердит новых министров, однако процесс затянулся: партии все еще думают, кого делегировать на освободившиеся посты. А один потенциальный министр образования - мэр Цесиса Янис Розенбергс от "Нового Единства" - уже взял самоотвод.

Замены в Кабинете министров задумывались как "рестарт правительства". Мол, благодаря заменам непопулярных и ответственных за сложные отрасли министров, правительство обретет новое дыхание. Однако все не так просто.

С весны прошлого года в политических кулуарах шли разговоры о расширении правящей коалиции. Она держится на хрупком большинстве в 52 из 100 голосов в Сейме: 25 - "Новое Единство", 16 - СЗК, 9 - "Прогрессивные" и 2 независимых депутата. Несколько раз оппозиция в Сейме срывала кворум. Однако переговоры о присоединении к коалиции оппозиции - в первую очередь, "Объединенного списка" (13 депутатов) - закончились безрезультатно.

"Объединенный список" не раскололся, а занял позицию: во власть пойдем, но только если падет нынешнее правительство, будут созданы новые правящая коалиция и Кабинет министров с другим премьером. Такого же мнения придерживается и оппозиционное Национальное объединение. Оппозиция дала понять, что не желает довольствоваться "объедками" с нынешнего коалиционного стола.

На стыке 2024-2025 годов наметились признаки разлада внутри самой коалиции. "Новое Единство" и СЗК выдвинули разных кандидатов на должность президента Банка Латвии. На выяснение политических отношений ушло два месяца, и в результате в должности главы Банка Латвии был утвержден Мартиньш Казакс.

Неэффективность управления политическими процессами ставили в упреке "Новому Единству" и Эвике Силине лично. Параллельно наметился тренд на спад популярности премьерского "Нового Единства", сейчас рейтинг возглавляет оппозиционное Нацобъединение.

"Рестарт правительства" должен был убедить общество в дееспособности Кабинета министров, дать толчок новым свершениям. Но похоже получается наоборот: все может закончиться падением правительства Силини. Вопрос - в сроках.

Почему это важно?

Политики настолько погрязли в интригах, что создается впечатление: к народу и стране это все имеет мало отношения. Но на самом деле мы находимся - в силу геополитической ситуации - на исторической развилке. Впереди - много судьбоносных и скорее всего непопулярных решений: перед властью стоит задача увеличить финансирование обороны на 4-5% от ВВП, что означает урезание расходов на другие отрасли. И это только один пример.

Ясно одно: в нервной геополитической обстановке центр принятия решений должен работать бесперебойно, адекватно и быстро реагировать на возникающие вызовы. В латвийских условиях это означает, что коалиция - правительство и правящее большинство в Сейме - должны быть стабильны и пользоваться хоть каким-то доверием общества.

Что дальше?

Затягивающийся "рестарт" демонстрирует, что косметический ремонт пока не помогает правительству "перезагрузиться" и получить новый кредит доверия от общества. И какие бы замены ни произошли в Кабмине - правящее большинство в Сейме остается хрупким.

Есть и признаки разногласий не только в коалиционном триумвирате, но и внутри премьерского "Нового Единства". Об этом свидетельствует реакция Анды Чакши на отставку, инициированную соратницей по партии Эвикой Силиней, а также "самоотвод" несостоявшегося министра образования Яниса Розенбергса. Все больше признаков, что премьер Силиня становится "хромой уткой": отставка начинает казаться все более неизбежной, но неясно, когда она может произойти. Базовых сценария - два:

В ближайшие недели Сейм все же утвердит новых министров, правительство продолжит функционировать. Однако 7 июня состоятся выборы в самоуправления, которые станут еще и замером популярности партий. Летом по итогам выборов будут формироваться и новые коалиции в самоуправлениях - в том числе, в Рижской думе. Близость выборов - одна из причин, по которой правительство не падает. Оппозиции невыгодно входить в новый Кабинет министров до выборов - на критике правительства можно собрать больше голосов. Тем более, что правительству сейчас еще предстоит принимать непопулярные решения, объяснять избирателям политику США при Дональде Трампе. А итоги муниципальных выборов - особенно в Риге - изменит политический расклад в целом. Тогда можно будет одновременно сформировать и новую правительственную коалицию, и коалицию в Рижской думе - с учетом новых вводных, как внутренних, так и внешнеполитических.

Правительство все-таки "грохнется", споткнувшись на утверждении новых министров. В этом случае переговоры о формировании новых коалиции и правительства будут проходить на фоне предвыборной кампании - и есть риск, что этот процесс затянется.

В любом случае гадать, какие партии войдут в следующее правительство - пока преждевременно: состав Сейма арифметически и идеологически позволяет реализовать несколько коалиционных комбинаций. Варианты - от сохранения костяка нынешней коалиции с "добавкой" из оппозиционеров, чтобы добиться стабильного большинства в парламенте, до существенных изменений, которые сменят и некоторые приоритеты правительства.

Что еще случилось?

Сейм концептуально одобрил запрет на туризм в Россию и Беларусь.

Еще Сейм отклонил инициативу о запрете говорить в стенах парламента на любом языке кроме государственного.

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