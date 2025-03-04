"Сложный регион": как Латвии отстоять себя, когда ругаются союзники - США и ЕС? Главное во вторник, 4 марта

Сейм готовится к утверждению трех новых министров. Всех денег на Мост Rail Baltica через Даугаву в Риге пока нет — а опоры построили. Венгрия блокирует европейский пакет помощи Украине. Президент США Дональд Трамп принял решение прервать оказание военной помощи Украине. А что делает Латвия в ситуации, когда бранятся главные союзники - США и Россия? Об этом подробнее.

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Что случилось?

Кажется, произошло то, чего все опасались: президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине. На данном этапе - до тех пор, пока Киев не продемонстрирует "приверженность миру". За несколько часов до этой новости Трамп вновь обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. "Этот парень, пока у него есть поддержка Америки, не хочет мира", — сказал хозяин Белого дома.

После того, как стало известно, что США приостановят помощь Киеву, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила пятилетний план. Он предполагает мобилизацию 800 миллиардов евро на нужды обороны Европы и немедленную военную поддержку Украины.

Латвия официально по-прежнему считает США стратегическим союзником, но при этом готова поддерживать Украину и выступает за увеличение оборонных расходов ЕС.

Почему это важно?

Конфликт между новой администрацией США — она сближается с Россией, и европейскими лидерами, пытающимися создать коалицию в поддержку Украины, что требует огромных расходов, ставит Латвию в двойственное положение.

С одной стороны, официальная позиция Латвии остается неизменной: США - наш основной стратегический союзник. С другой - Латвии, граничащей с Россией и Беларусью, экзистенциально ближе позиция лидеров ЕС.

Страх, что Кремль, добившись временного перемирия в Украине, накопит силы и начнет через несколько лет наступление на Европу - и в первую очередь, на страны Балтии - определяет выбор эмоционально. Тем более, неизвестно, насколько разрозненный изнутри ЕС сможет не только выработать, но и принять единую позицию. Ответ будет ясен после саммита лидеров ЕС, который состоится 6 марта. Но уже известно, что из-за возражений Венгрии ЕС уже был вынужден приостановить работу над выделением нового пакета военной помощи Украине в объеме 20 млрд евро.

"Для нас важно, чтобы США сохраняли свое участие в процессах как в Европе, так и в НАТО. Без США не может быть прочного мира", - уверен президент Латвии Эдгар Ринкевич. В то же время он считает, что Европе нужно увеличивать расходы на оборону, развивать оборонную промышленность, поддерживать Украину. Точно так же, по словам президента, ясно, что Латвии нужно наращивать расходы на оборону, увеличивать численность вооруженных сил, улучшать и развивать систему гражданской обороны.

Ринкевич акцентирует значимость регионального сотрудничества Северных стран Европы, Балтии и Польши. Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис открыто призвал к созданию региональных альянсов, особо важных для стран Балтии, которые должны стать не заменой НАТО, а планом Б в условиях больших мировых перемен.

Во время перебранки с Зеленским в Овальном кабинете Трамп заявил, что готов полностью поддержать Польшу, а страны Балтии назвал "сложным регионом", добавив: "Но мы очень поддерживаем. Мы очень поддерживаем НАТО".

Экс-министр обороны Артис Пабрикс не верит в то, что администрация Трампа будет придерживаться 5-й статьи договора о НАТО. По этой статье, нападение на любую страну Североатлантического альянса расценивается как нападение на НАТО в целом, и, соответственно, союзники придут в этом случае на помощь.

Что дальше?

Из позиции первых лиц государства следует, что Латвия надеется, что ставшее в последние дни таким хрупким трансатлантическое сотрудничество еще можно спасти. Возможно, США и Европа смогут преодолеть разногласия, Вашингтон останется гарантом безопасности для Балтии, хотя и потребует значительно больших вложений в оборону. Если же трансатлантическое сотрудничество в перспективе совсем не заладится, то как минимум сейчас нужно выиграть время, необходимое для обретения большей самодостаточности Европы в оборонной сфере.

Латвия - в соответствие с изменениями в политике США и ЕС - уже меняет риторику: официальная позиция "поддержка Украины до полной победы и восстановление границ на 1991 год, включая возвращение Крыма" фактически сменилась на "поддержку долгосрочного и прочного мира в Украине".

В феврале 2022 года Латвия выбрала путь полной солидаризации с Киевом, бросив все средства пропаганды внутри страны, в том числе, на мобилизацию своего населения: включая даже такие методы как требование вывешивать флаг Украины на зданиях школ и детсадов. Теперь кардинальная смена политики Вашингтона, вызывающая обоснованный шок в обществе, потребует от латвийских властей объяснений со своим народом, что может сказаться и на расстановке сил во внутренней политике.

Пока латвийские политики преимущественно предпочитают не выступать с громкими заявлениями. Однозначно солидаризировался с Трампом только лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, обвинивший администрацию Джо Байдена и европейских лидеров в "преступных действиях", которые вели к затягиванию войны в Украине.

"Мировой порядок, который сложился после окончания холодной войны и распада Советского Союза, подошел к концу. Сейчас формируется новый", - констатировал Эдгар Ринкевич. Из его слов следует, что приоритетом для США становится стратегия отношений с Китаем, а не с Россией. Вопрос, висящий в воздухе и не имеющий пока никакого ответа: а какую роль новая администрация США отводит в целом странам Балтии, граничащим с Россией, в условиях своего сближения с Москвой?

Артис Пабрикс считает , впрочем, что определенная дружба с Россией, на которую делает ставку Трамп, может быть очень недолгой, если дело дойдет до открытого конфликта между США с Китаем.

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