"Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои позиции" в возможных переговорах с Россией о мире, заявил в четверг 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. О том, что целью украинского наступления на российской территории может быть захват Курской АЭС, пишет украинский Telegram-канал "Политика Страны". Как повлияют на перспективу возможных переговоров военные действия на российской территории, пока неясно. Но украинские официальные лица не раз заявляли о готовности к переговорам с РФ. Что это означает, и почему сейчас невозможен не только мир, но даже и перемирие Украины с Россией, Delfi рассказал украинский политолог Евген Магда, директор Института мировой политики Украины.

- В мире есть серьезный запрос на прекращение российско-украинской войны. Он многоплановый и многовекторный. Запрос со стороны США - это одно, со стороны Китая - другое. Хотя и тем, и другим эта война одинаково мешает: Западу - оторваться от Китая, Китаю - стать экономикой №1.

Существование Китая лишает Запад возможности сделать ставку на победу Украины. В Америке опасаются того, что в результате такого поражения Россия развалится и российские регионы, а Зауралье станет частью Китая. Это достаточно вероятный сценарий.

Поэтому и был саммит мира. Именно после него официальные лица в Киеве заговорили о возможном участии в новом саммите россиян. Однако, ответ Путина 14 июня полностью исключил вариант какого-либо примирения. (Владимир Путин потребовал отдать России Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины и повторил требования нейтралитета, безъядерного статуса, демилитаризации и "денацификации" Украины. - ред.).

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