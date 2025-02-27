LTV: самый реальный кандидат в министры образования от "Нового Единства" - экс-министр культуры Даце Мелбарде

Премьерское "Новое Единство" продолжает поиск наиболее подходящего кандидата на пост министра образования и науки. Среди обсуждаемых фигур – несколько депутатов Сейма, но наиболее реальной кандидатурой считается парламентский секретарь Министерства иностранных дел, бывший европарламентарий и министр культуры Даце Мелбарде ("Новое Единство"), сообщило LTV.

В четверг, 27 февраля, три уволенных премьером Эвикой Силиней министра вернулись к работе в Сейме в качестве полноправных депутатов. Депутатские мандаты восстановили бывший министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян и министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Чакша в тот же день была избрана председателем Бюджетной комиссии Сейма. Из-за того, что Чакша вновь стала депутатом, предыдущий глава этой комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") потерял депутатский мандат.

Бришкенс, возможно, получит должность председателя Народно-хозяйственной комиссии Сейма.

Партии ждут возвращения с больничного на работу премьера Силини, но "Новое Единство" хочет утвердить министров на следующей неделе. Премьерская партия хочет, чтобы голосование по назначению министров состоялось до следующего четверга.

"Цель – чтобы уже на следующей неделе было пополнение нового правительства. У нас есть много сильных кандидатов," – заявил руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.

Партия "Прогрессивные", прежде чем назвать кандидата на пост министра сообщения, сначала хочет провести переговоры с премьером, чтобы обсудить не только предстоящие задачи, но и доступность финансирования. Только после этого будет принято решение о наиболее подходящей кандидатуре.

"После этого мы будем рассматривать и принимать решение. Но мое настроение таково, что гарантий нет. Мы пришли, чтобы бороться за наши идеалы," – заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев.

По мнению парламентской фракции СЗК, судьба правительства в руках "Прогрессивных", поскольку необходимых огромных сумм для сферы сообщния нет.

"Каждое правительство рано или поздно заканчивает свою работу, независимо от обстоятельств. Здесь ничего нельзя предсказать, но люди полны решимости работать. Пожелаем удачи," – заявил депутат Сейма Августс Бригманис (СЗК).

Бывший премьер-министр и депутат от оппозиционного "Объединенного списка" Марис Кучинскис отметил, что вмешательство президента страны могло бы подтолкнуть партии к более быстрому решению. Он также подчеркнул, что оппозиционное Национальное объединение совместно с "Объединенным списком" готовы участвовать в формировании нового правительства.

"На данный момент национально-консервативный блок остается за бортом, но мы выразили готовность участвовать в создании нового правительства. Сейчас идет этап ожидания. Преимущество у "Нового Единства", и их слово должно быть решающим," – заявил Кучинскис.

На данный момент единственным официально выдвинутым кандидатом на пост министра является Рейнис Узулниекс,

которого СЗК предлагает на должность министра благосостояния.

"Новое Единство" и "Прогрессивные" еще определяются с кандидатами на должности министра образования и министра сообщения соответственно.

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