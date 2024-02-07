"Russiagate — обвинения в российском вмешательстве в демократические процессы в Европейском Союзе": так называлась дискуссия, прошедшая в Европарламенте вечером во вторник, 6 февраля, с участием представителей Еврокомиссии и Совета ЕС. Свежим поводом для нее стали обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами в отношении депутатa Европейского парламента Татьяны Жданок. Она присутствовала в зале заседаний в Страсбурге и даже взяла слово в первой половине дебатов. "Да, я агентка, — заявила она. — Агентка за мир".

Жданок, с начала скандала так и не ответившая на запрос DW, извинилась перед публикой — "за то, что не была успешной агенткой" мира. "В 2004 году Евросоюз рассматривал Россию как стратегического партнера. Люди, отвечавшие за восточноевропейскую политику ЕС, охотно приходили на проводимые мной форумы Россия-ЕС и благодарили меня за их организацию. Спустя 10 лет произошла официальная смена формулировок в отношении России с партнерства и сотрудничества на критическое взаимодействие. Но мы настаивали, что невозможно решить конфликт вокруг Украины, если ЕС будет работать против России. Теперь, спустя два десятилетия, мир теряет шанс на мир", — сказала евродепутатка.

"Агентку мира" пригласили в Гаагу

"Да уж, Татьяна Жданок, вы такой же агент мира, как Путин, — ответила ей представительница Латвии Раса Юкневичене. Она призвала коллег никогда больше не называть Жданок латвийской депутаткой. — Здесь она — представительница Кремля. Мои сестры и братья латыши — это почтенная европейская нация, а Жданок — пережиток русификации, осуществленной во время советской оккупации", — заявила Юкневичене.

"Вы называете себя агенткой мира, — обратился к Жданок чешский депутат Марсель Колажа. — Возможно, для мира было бы лучше, если бы вы попросили своего друга и союзника Путина устраниться из Украины, а вы лично, может быть, смогли бы приехать в Гаагу".

Депутаты от русскоязычных общин в странах ЕС — легкая добыча для российских спецслужб, полагает эстонский парламентарий Рихо Террас. "Отношения между Татьяной Жданок и ФСБ меня не удивляют. Я бы удивился, если бы вы не имели ничего общего с ФСБ", — сказал он ей. По мнению депутата, Жданок в Европарламенте не одинока: "Здесь много людей как слева, так и справа, поют российский гимн с листа". Террас подчеркнул, что строить "русский мир" или восстанавливать империю — вовсе не в интересах граждан Евросоюза. "Я надеюсь, что этот случай поможет нам открыть глаза и увидеть опасности, подстерегающие нас изо дня в день", — резюмировал он.

Депутатка из Польши Анна Фотыга призналась, что после выступления Жданок ей трудно произносить заранее заготовленную речь. По словам Фотыги, она посвятила всю свою жизнь борьбе с советским, а затем и российским влиянием. "Для людей с моим опытом не составляет труда оценить, кто есть кто в международных органах", — отметила депутатка, призвав всерьез заняться контрразведкой. Ее земляк Рышард Чарнецкий сказал, что теперь как поляки, так и их соседи по Балтике могут быть довольны: "Мы уже много лет говорим о том, чем занимается Россия. И речь не об одной политической группе и не только о странах Балтии".

От Жданок — к Пучдемону

Теперь география обвинений в российском вмешательстве расширилась: второй по популярности темой дебатов после скандала с Татьяной Жданок стало расследование предполагаемого сговора каталонских сепаратистов с Кремлем.

Испанские депутаты активизировались как никогда раньше при обсуждении связанных с Россией тем, напомнив о судебном расследовании и подробностях, обнародованных недавно журналистами-расследователями: агенты Кремля якобы встречались с лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном в его официальной резиденции в Барселоне за день до попытки провозгласить независимость Каталонии от Испании в 2017 году. По данным журналистов, россияне предлагали каталонцам экономическую помощь в криптовалюте, что "позволило бы получать и расходовать средства без контроля со стороны госструктур" Испании.

"В конце концов все выяснится, сеньор Пучдемон, — сказал испанский парламентарий Адриан Васкес Лазара. — И вам не удастся избежать наказания за сотрудничество с российским режимом". По его словам, президент РФ Владимир Путин пытается подорвать европейскую демократию изнутри.

"Перед преступным вторжением в Украину Путин участвовал в другом жестоком нападении на страну — члена ЕС и НАТО: в сепаратистском перевороте в Испании и Каталонии", — заявил другой испанский депутат Герман Тертш. Его землячка Долорес Монтсеррат потребовала, чтобы все европейские институты и правительства стран Евросоюза "расследовали все темные связи между Путиным и Европой". "Мы должны идти до конца, потому что русосфера — враг европейского общества номер один", — сказала она.

По словам еще одной испанки Майте Пагазауртундуа, идея России заключалась в том, чтобы дестабилизировать ЕС путем разрушения верховенства закона в Испании. "Мы видим, что Россия работала в Каталонии более десяти лет и имела прямой доступ к региональному правительству", — сообщила она. "Каталония стала бы российским сателлитом в самом сердце Европы", — убежден Хуан Игнасио Зойдо Альварес. Он напомнил, что РФ, предположительно, предлагала разместить в Барселоне тысячу своих военных. Пучдемона он назвал "полезным идиотом для Путина, который поставил под угрозу безопасность всей Европы".

Стратегия российского вмешательства теперь становится ясной, подчеркнул испанец Хавьер Зарзалехос: "Это постоянная стратегия, которая терпеливо реализуется, финансируется огромным количеством денег и высокоспециализированных человеческих ресурсов". Многие его земляки указывали, что готовящийся закон об амнистии в Испании помешает продолжению официального расследования об участии России в попытке Каталонии отделиться. "Здесь речь идет не только об амнистии Пучдемона. (Глава правительства. — Ред.) Педро Санчес хочет амнистировать и Путина", — заявил Зарзалехос.

В ответ каталонец Антони Комин-и-Оливерес заметил, что каталонский сепаратизм не связан с Россией и не является антиевропейским. "Мы хотим видеть более интегрированный Евросоюз. Мы всегда возлагали на него надежды, потому что стремимся к каталонскому государству в рамках ЕС, а не против ЕС", — пояснил он.

Вмешательство РФ как "оружие массового поражения"

"Российские манипуляции — это оружие массового поражения, когда речь идет о нашей демократии", — заявила француженка Натали Луазо. Многие депутаты вспоминали российскую дезинформацию во время пандемии коронавируса, пропаганду в процессе выхода Великобритании из ЕС, шпионские сети Москвы в европейских столицах, информационную кампанию перед выборами в Словакии, попытки зарегистрировать пророссийские партии в Болгарии и "троянского коня" Виктора Орбана. "Вспомним Ибицу, где одного из лидеров Австрийской партии свободы тайно снимали на камеру, российский кредит "Национальному фронту" Марин Ле Пен и сообщения американских спецслужб, что Россия потратила не менее 300 млн долларов на финансирование политических партий по всему миру", — обратилась к своим коллегам парламентарий от Словении Ирена Йовева.

В странах на востоке ЕС система образования и общественная среда способствуют влиянию России, уверен болгарин Андрей Коватчев. "Их демократия нуждается в сильной иммунной системе, чтобы защититься от этих вредоносных воздействий. Общими усилиями национальных правительств и институтов ЕС мы можем защитить себя, чтобы успешно противостоять влиянию России", — заявил он.

До сих пор европейские институты были не в состоянии защитить граждан от таких угроз, констатировал докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс. Он объяснил это уникальным характером российского вмешательства. "Возможно, журналистские расследования и избиратели в Латвии и Испании, особенно в Каталонии, а также в Италии, Франции, Германии и во всех других странах смогут нам помочь", — предложил он и попросил Европарламент подготовить специальный документ с данными обо всех случаях российского вмешательства в демократические процессы стран — членов ЕС, которые были раскрыты журналистами-расследователями. Эта "книга позора" должна увидеть свет до выборов в Европарламент в июне, подчеркнул Кубилюс: "Спасение демократии — дело самой демократии".

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