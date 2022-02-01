Декларирование доходов может стать обязательным. Кто будет следить за контактными лицами? На Олимпиаде — суровые условия. 1 февраля: главное

За минувшие сутки в Латвии выявлено более 9 тыс. новых случаев Covid-19. Кабинет министров утвердил новый порядок для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом людьми. Сборная Латвии по хоккею перед Олимпиадой может потерять одного из ведущих игроков. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 1 февраля.

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Кабинет министров утвердил новый порядок, который подразумевает ослабление контроля за контактными лицами болеющих Covid-19. В кратчайшем пересказе новый порядок выглядит так:

С работодателей, глав учебных заведений и руководителей иных коллективов снимается обязанность идентифицировать в своих коллективах контактных лиц и подавать списки таких потенциально подверженных заражению в Центр контроля и профилактики заболеваний.

Контактные лица должны следить за состоянием своего здоровья, но обращаться к семейному врачу только в случае необходимости, например, за выпиской больничного листа, поскольку семейным врачам сейчас в первую очередь нужно уделять внимание заботе и надзору за теми, кто уже заболел.

Чтобы снизить нагрузку на семейных врачей, планируется определить те "некритичные" услуги, которые семейные врачи смогут не предоставлять пациентам. В частности, семейных врачей могут освободить от таких рутинных дел, как выдача медицинских справок, необходимых для получения водительских прав или права на ношение и хранение оружия.

Новое решение объясняется ростом заболеваемости. Число новых случаев Covid-19 продолжает увеличиваться, и эпидемиологи уже не справляются с обработкой данных.

Картина дня

Более 9000 новых случаев Covid-19. Скончались 15 человек. Доля положительных результатов — 39,3%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей увеличился за сутки с 4617 до 4898,1 случая. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 401 792 жителей Латвии, умерло 4888 зараженных Covid-19.

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