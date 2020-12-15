Коллективное письмо медиков и списки на случай локдауна. Главное о Covid-19 на 15 декабря

Медики написали коллективное письмо жителям Латвии, в котором просят верить врачам и простить правительство за порой непродуманные решения. Между тем госучреждениям поручено составить списки услуг, которые обязательно должны быть сохранены в случае тотального локдауна. Будет он введен или нет, пока неясно - во вторник к 19 часам правительство собралось на внеочередное заседание. В Детской больнице заболели 30 работников, а предприятие Rīgas satiksme несет убытки из-за сократившегося потока пассажиров общественного транспорта. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 15 декабря.

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Цифры. За минувшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев коронавируса, пять человек скончались. Двое умерших были в возрасте от 50 до 65 лет, двое — от 75 до 85 лет и один — от 95 до 100 лет. В понедельник госпитализированы 113 человек. Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве и Даугавпилсе.

В Литве за сутки подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек и это самое большое количество смертей в стране с начала пандемии. В Эстонии проанализирован 4591 тест на коронавирус, позитивный результат дал 301 первичный тест, скончались три заразившихся коронавирусом человека.

Со среды в Литве будет ограничено перемещение жителей. Для контроля на дорогах будут использовать не только физические заграждения, но также видеокамеры, системы видеофиксации и мобильные радары. В муниципалитетах полиция организует стационарные посты и будет проверять въезжающие транспортные средства. В свою очередь, реагируя на столпотворение в торговых центрах, проверки в т/ц решено начать уже сегодня. Задача — фиксировать нарушения и решать вопрос ответственности работников администрации.

Медики написали коллективное письмо жителям Латвии. Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей и Латвийская ассоциация медсестер написали открытое письмо обществу, в котором просят соблюдать ограничения и потерпеть неудобства, чтобы прекратить распространение коронавируса. Медики просят верить врачам и простить правительство, которое порой из лучших намерений поспешно принимало непродуманные решения.

Составят список услуг, которые должны остаться в случае локдауна. Госучреждениям поручено составить списки услуг, которые обязательно должны быть сохранены в случае тотального локдауна, который может быть введен на сравнительно короткое время — одну или две недели.

Covid-19 затронул около 30 работников Детской больницы. В настоящее время в Детской больнице нет никаких ограничений на получение услуг, однако Covid-19 заставил чаще прибегать к удаленным консультациям, которые сохранятся и в дальнейшем, хотя и в меньших объемах.

Предлагают отказаться от штрафов за обслуживание клиентов без масок. Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия) призывает изъять из законопроекта о новых коронавирусных ограничениях поправки, предусматривающие штрафы за обслуживание покупателей, пришедших в магазин без маски.

Убытки Rīgas satiksme от пассажирских перевозок оцениваются в 4,4 млн евро. Убытки в основном вызваны пандемией Covid-19 — количество пассажиров сократилось вдвое, а эксплуатационные расходы остались прежними.

В Даугавпилсе привлекут к ответственности руководство пансионата из-за вспышки Covid-19. По мнению мэра Даугавпилса Игоря Прелатова, руководство учреждения, где выявлено 70 заболевших, должно было не умалчивать о ситуации, а оперативно реагировать — вводить все необходимые меры безопасности, а также незамедлительно проинформировать о ситуации в учреждении ответственных лиц.

В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса Covid-19. Новый вид коронавируса распространяется быстрей, но не представляется более опасной. Специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида Covid-19.

Британский бренд Debenhams не пережил пандемию. Универмаги Debenhams в Латвии и Эстонии продолжат работу, хотя в Великобритании запущен процесс ликвидации предприятия. В предстоящие три месяца латвийскую команду ждет напряженная работа, чтобы перейти на новые логистические решения.