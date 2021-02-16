В некоторых самоуправлениях ученики вернутся в школу, про парикмахерские пока нет ясности. Главное о Covid-19 за 16 февраля

В некоторых самоуправлениях уже на следующей неделе может возобновиться очное школьное обучение для учеников 1-4-х классов. Об открытии парикмахерских и других заведений сферы красоты на следующей неделе правительство пока не договорилось, но такая возможность не отброшена. Тем временем, в Латвии - первый случай госпитализации из-за побочного эффекта вакцины от Covid-19. Delfi обобщает главные события, связанные с пандемией Covid-19, за 16 февраля.

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Цифры. В понедельник, 15 февраля, в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). За прошедшие сутки сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%. В понедельник в стационары доставлены 88 пациентов с Covid-19. В целом в больницах в настоящее время находятся 917 больных Covid-19.

Из коек, отведенных в больницах Латвии для больных коронавирусом, сейчас заполнены 66%. Учитывались данные по 17 больницам. В девяти из них заполненность достигает и превышает 75%.

Ученики 1-4-х классов вернутся в школы на следующей неделе, но не во всех районах. С понедельника, 22 февраля, в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19 очное обучение смогут возобновить ученики 1-4-х классов, свидетельствует концептуальное соглашение Кабинета министров. Речь идет о самоуправлениях, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Когда откроются парикмахерские и другие заведения сферы красоты. Минэкономики предлагает возобновить работу парикмахерских и других заведений сферы красоты уже с 22 февраля, но им придется соблюдать множество дополнительных ограничений. Минздрав возражает, называя этот шаг преждевременным. Правительство решило перенести обсуждение вопроса на четверг, 18 февраля.

Первый случай госпитализации из-за побочного эффекта вакцины от Covid-19. Человека, получившего ранее эту прививку, пришлось госпитализировать. Идет анализ сложившейся ситуации, к консультациям привлечены врачи и Госсовет по иммунизации. Побочные эффекты вакцины от Covid-19 в Латвии констатированы примерно в 2% случаев, что является достаточно низким показателем.

На следующей неделе начнется вакцинация у семейных врачей. Хотя план вакцинации от Covid-19 предусматривал начать вакцинацию жителей у семейных врачей с марта, ее можно будет начать уже со следующей недели, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде. В то же время в отношении вакцинации пока остается много неясностей. Также стало известно, что уже на следующей неделе может завершиться вакцинация постояльцев и сотрудников центров социального ухода.

На Covid-19 будут регулярно проверять педагогов, парикмахеров и торговцев. Правительство концептуально одобрило идею Минздрава о пересмотре политики тестирования на Covid-19. В ближайшее время будет введено регулярное бесплатное тестирование представителей тех профессий, которые связаны с контактированием с большим числом людей. Речь идет о работниках образовательных учреждений, работниках сферы общественного транспорта, специалистах сферы ухода за красотой и представителях торговой отрасли.

Специалист полагает, что вряд ли в будущем желающим полететь в другие страны потребуется паспорт вакцинации. Если какая-то крупная авиакомпания введет требование для пассажиров иметь при себе свидетельство о сделанной прививке от Covid-19, она рискует потерять очень большую часть клиентов, прогнозирует председатель председатель правления Латвийской ассоциации агентов и операторов туризма Инга Каваца.

Новое Covid-требование Латвии может привести к коллапсу грузоперевозок в Россию и Беларусь. Ассоциация грузовых перевозчиков Latvijas auto в открытом письме ответственным ведомствам предупреждает, что вступившие с 16 февраля в Латвии требования к пересекающим страну транзитом грузоперевозчикам являются недостаточно продуманными и могут оказать крайне негативное влияние на всю отрасль.

Региональный подход к отмене ограничений из-за Covid-19 работает не во всех сферах. Подход, предусматривающий пересмотр ограничений в отдельных регионах с низкой заболеваемостью, вполне жизнеспособен, но он может относиться только к тем сферам, которые не требуют перемещения между границами самоуправлений, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Если человек из самоуправления с большей заболеваемостью едет в самоуправление с меньшей заболеваемостью, чтобы получить доступные там услуги, система не работает.