2022 год должен стать концом пандемии Covid-19. Латвию ждет белое и очень снежное Рождество. 23 декабря: главное

Несмотря на то, что мир живет ожиданием очередной волны Covid-19, вызванной крайне заразным новым штаммом "омикрон", Всемирная организация здравоохранения под Рождество поделилась все же оптимистичным прогнозом. В Латвии этой ночью прогнозируется очень обильный снегопад. Резервы донорской крови пополнены. А Рижский аэропорт приносит извинение за художества некоего своего сотрудника: он изобразил на снегу мужской детородный орган. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 декабря.

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Картина дня

Covid-19 за сутки: 954 новых случая, 12 погибших. Все скончавшиеся — старше 60 лет. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился с 527,6 до 536,1 случая. Из выявленных вчера инфицированных Covid-19 — 472 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 482 человека были вакцинированы. Доля положительных результатов — 10,3%: инфицирован каждый десятый тестирующийся.

Бустерная вакцинация от Covid-19 может усилить иммунный ответ сразу, а защитный эффект появится уже на следующий день, поэтому лучше сделать прививку до выходных, чем откладывать и выжидать, написал в соцсети Twitter профессор Латвийского университета и инфектолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Уга Думпис.Ранее он утверждал, что в контексте "омикрона" для защиты от симптоматического заболевания бустерная доза вакцины необходима всем. По его словам, она поможет укрепить "стену общей иммунной защиты населения".

В случае новой и обширной волны Covid-19 перегружены будут не только больницы, но и другая критически важная инфраструктура, заявила руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле. Она подчеркнула, что вместе с распространением штамма "омикрон" на Латвию движется новая волна заболеваемости. Если в помещение заходит человек, инфицированный "омикроном", у других нет шансов не заболеть, пояснила глава "неотложки".

"2022 год должен стать концом пандемии Covid-19". Об этом заявил изданию POLITICO генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. По его мнению, пандемия закончится в следующем году, поскольку через два года после ее начала "мы знаем вирус очень хорошо и у нас есть инструменты для борьбы с ним". Прогнозы ВОЗ показывают, что запасов вакцины должно хватить для вакцинации всего взрослого населения и ревакцинации наций в группах риска до конца первого квартала 2022 года. Технический руководитель ВОЗ по реагированию на Covid-19 Мария Ван Керкхове все же обеспокоена тем, хватит ли у мирового сообщества сил, чтобы закончить пандемию. Однако она уверена, что это возможно.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одним из главных мировых событий. Главная тема — ситуация в Украине и разногласия между Москвой и странами Запада в связи с концентрацией российских войск на границе. Российский лидер вновь обвинил Североатлантический альянс и власти Украины в создании напряженности.

В этом сезоне охота на рысь попадет под запрет. Евразийскую рысь (Lynx Lynx) могут включить в список особо охраняемых животных. А потому в этом сезоне Государственная служба леса не будет выдавать разрешение для охоты на рысь.В Латвийском союзе охотников считают, что от запрета пострадают ученые и общество — не будет происходить изучение этих животных, а интерес общества к рыси уменьшится. Об этом заявил председатель союза Янис Бауманис.

Резервы донорской крови — пополнены: ее критически не хватало. Государственному центру доноров крови удалось восполнить запасы крови — ранее они сократились до критически низкого уровня. 14 декабря не хватало крови всех типов, но Клиническая университетская больница имени Страдыня призвала доноров крови всех типов срочно отозваться.

В Риге 138 человек получили травмы из-за неубранного снега. 127 человек получили травму при падении на лед, а еще 11 пострадали из-за снега, который упал с крыш. Также получена информация о 45 машинах, поврежденных падающим с крыш снегом.

Рижский аэропорт принес извинения за непристойный рисунок своего сотрудника. 21 декабря вечером пользователей соцсетей повеселила картинка, вызвавшая шквал остроумных комментариев. На фото видно, что на снегу на территории стоянки самолетов кто-то весьма узнаваемо изобразил мужской детородный орган. Сегодня Рижский аэропорт принес извинения всем, кого задело это изображение, и пообещал оценить действия "художника" на предмет соответствия Кодексу этики.

Полиция с собакой Нарко остановила ехавшее "по встречке" авто и нашла в нем метамфетамин. 21 декабря полицейские кинологи остановили на улице Миера в Риге автомобиль марки Mazda, который ехал по встречной полосе. Мужчина за рулем автомобиля не смог показать свои водительские права. Полицейские выяснили, что он лишен прав, а также у не было полиса действующего обязательного страхования. Служебная собака Нарко, осмотрев автомобиль, нашла полиэтиленовый пакет под пассажирским сиденьем — в пакете находилось неизвестное порошковое вещество и шприц.

Что почитать?

Выше головы не прыгнуть: готова ли Латвия к "минималке" в 600 евро? Еврокомиссия разработала закон об адекватном размере минимальной зарплаты в Европейском союзе. Он предусматривает, что "минималка" в государствах-членах ЕС должна составлять не менее 60% от средней заработной платы, что в нынешних реалиях в Латвии равняется сумме в 600–650 евро. Предполагается, что данная директива может быть принята весной 2022 года. Но готова ли наша экономика к таким кардинальным изменениям в сфере оплаты труда? Ведь сейчас минимальная зарплата в нашей стране составляет 500 евро.

Все на лыжи! Советы тем, кто хочет научиться кататься на горных и беговых лыжах. Этой зимой в Латвии снова выпало много снега и многие готовы отправиться на лыжные трассы. Кто-то сделает это впервые, а кто-то после длительного перерыва. Пусть Латвия и не горная страна, у нас достаточно много возможностей, чтобы изучить основы катания на горных лыжах и сноуборде. Что нужно знать, чтобы катание на лыжах приносило радость и не доставляло неудобств и боли?

"Что это такое?" Необычная дыра в эстонском лесу стала мировой сенсацией. В октябре этого года пользователь по имени QENNY QLAUS разместил в социальной сети Twitter фотографию идеально круглого отверстия в густом лесном массиве с вопросом "Что это такое?". Никаких дополнительных разъяснений, ссылок или геолокаций автор твита не указал, но фотография стала настоящей сенсацией, набрав за сутки более 10 млн просмотров.

Сбылось или нет? Проверяем гороскоп на 2021 год. В конце 2020 года многие из нас стремились забыть его как страшный сон и надеялись, что 2021 год уж точно не подведет и окажется намного лучше предыдущего. Был ли год уходящий для вас трудным или, наоборот, оказался намного лучше предыдущего — можете решить только вы сами. Ну а DELFI, придерживаясь традиции, повторяет гороскоп, который был опубликован в декабре прошлого года — для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, исполнилось ли то, что вам пообещали астрологи.

Чем заняться на выходных?

Сказочный Саулкрасты в ожидании Рождества. Саулкрасты — отличное место для прогулок как зимой, так и летом. Погулять там можно и сейчас — там вас ждут олени, подарки, большая лодка из светящихся гирлянд и многое другое. Причем настоящее ощущение Рождества лучше всего чувствуется по вечерам, когда в городе зажигаются все украшения.

Праздничными огнями засияли 10 парков в микрорайонах и центре Риги. В преддверии Рождества Рига, наконец-то, стала немного светлее — в рижских парках появились световые декорации. Они будут сиять до конца января в разных частях города, список которых можно посмотреть здесь.