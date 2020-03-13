Хроника пандемии. Латвия "закрывается" и пытается понять, как жить дальше: что произошло 13 марта

13 марта правительство Латвии пыталось понять, как помочь бизнесу и жителям страны пережить эпидемию коронавируса, государственные учреждения прекращали прием посетителей, Эстония ввела чрезвычайное положение, а Всемирная организация здравоохранения признала Европу эпицентром пандемии. Портал DELFI коротко рассказывает о ключевых событиях, происходящих вокруг пандемии коронавируса Covid-19.

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Главное: больше вопросов чем ответов

Государство обещает помочь частному бизнесу. Как? Латвийский бизнес уже подсчитывает убытки: Туризм, авиаперевозки, конференции, массовые мероприятия — все это рухнуло буквально за несколько дней. Премьер-министр Кришьянис Кариньш обещает выделить на поддержку экономики миллиард евро, министерство экономики говорит о налоговых каникулах, но конкретного плана на данный момент нет.

Латвийский бизнес уже подсчитывает убытки: Туризм, авиаперевозки, конференции, массовые мероприятия — все это рухнуло буквально за несколько дней. Премьер-министр Кришьянис Кариньш выделить на поддержку экономики миллиард евро, министерство экономики говорит о налоговых каникулах, но конкретного плана на данный момент нет. Кто окажет финансовую помощь населению? Жители Латвии тоже несут финансовые потери, и пока непонятно, готово ли государство как-то помочь. Кредитные каникулы для тех, кто не может внести очередной платеж — одна из тем для обсуждения. Но о конкретных решениях пока не объявлено.

Жители Латвии тоже несут финансовые потери, и пока непонятно, готово ли государство как-то помочь. Кредитные каникулы для тех, кто не может внести очередной платеж — одна из тем для обсуждения. Но о конкретных решениях пока не объявлено. Дистанционное обучение в школах. Как это будет выглядеть? В пятницу школы собирали информацию о том, сколько школьников не в состоянии учиться из дома просто потому, что у них нет компьютера. О том, как конкретно будет выглядеть учебный процесс после каникул, никто пока не говорит. Министр образования и науки Илга Шуплинска заявила , что если первая неделя дистанционного обучения окажется неудачной, придется продлить учебный год.

В пятницу школы собирали информацию о том, сколько школьников не в состоянии учиться из дома просто потому, что у них нет компьютера. О том, как конкретно будет выглядеть учебный процесс после каникул, никто пока не говорит. Министр образования и науки Илга Шуплинска , что если первая неделя дистанционного обучения окажется неудачной, придется продлить учебный год. Когда удастся остановить панику в магазинах? Жители Латвии продолжают скупать товары первой необходимости и продукты длительного хранения. И Министерство земледелия, и представители розничных сетей утверждают, что никаких проблем с поставками продуктов не предвидится.

Что еще произошло в стране?

За день зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом Covid-19.

Рижская дума официально запретила все массовые мероприятия на открытом воздухе. Под запрет попало и традиционное шествие памяти легионеров 16 марта — правда, организаторы говорили об отмене еще в четверг.

Выборы в Рижскую думу перенесены на неделю: раньше планировалось, что они состоятся 25 апреля, теперь — 2 мая.

Авиакомпания airBaltic снова расширяет список уволенных сотрудников: теперь их как минимум 400. Кроме того, отложена покупка новых самолетов.

Что произошло в мире: главное

Всемирная организация здравоохранения объявила, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса.

Ситуация в Италии уже заставляет врачей принимать решения, которые выходят за рамки привычной этики. Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации, суть которых — спасайте сначала тех, у кого выше шансы.

Россия с 16 марта ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза. Сохранятся лишь регулярные рейсы в столицы и чартеры.

Эстония тоже ввела чрезвычайное положение и закрыла все школы в стране. Утром в пятницу в стране был зафиксирован 41 случай заражения, к вечеру их количество выросло до 79. Государство планирует взять в кредит миллиард евро, чтобы справиться с последствиями эпидемии.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине. Страна приняла решение закрыть границы.