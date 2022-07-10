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Где живут Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале
Где живет Пугачева, Брэд Питт неизлечимо болен, новая любовь Линды Мурниеце и другие события недели
Foto: Privātais arhīvs

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1 14
Где живут Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале
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