Культурная изоляция, Херманис - русским, Басков в черном списке и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Российскому артисту Николаю Баскову запрещен въезд в Латвию
- 2. Как в России отреагировали на отстранение от "Евровидения"
- 3. ВИДЕО: Украинская и российская звезды оперы обнялись на сцене в Неаполе
- 4. Собчак заявила, что "Вечерний Ургант" закрыт, Первый канал отрицает
- 5. Константин Меладзе прячется от бомбежек в киевских подвалах
- 6. Безумие и позор. Десятки знаменитых россиян открыто выступили против войны на Украине
- 7. Культурная изоляция. Российских артистов увольняют на Западе, западные отменяют концерты в России
- 8. Российские комики получают угрозы из-за антивоенной позиции
- 9. ФОТО: Украинские знаменитости идут добровольцами на войну
- 10. "Меня звали петь в Донбассе". Маркус Рива о работе в России и разочаровании в Баскове
- 11. "Оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу". Знатоки уходят из "Что? Где? Когда?"
- 12. "Русские Латвии, вы — наши". Режиссер Херманис обратился к латвийскому обществу