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Лера Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Сергеем Лазаревым
Почему Лера ушла от Лазарева, песня России для "Евровидения" и другие события недели
Foto: DELFI

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Лера Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

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