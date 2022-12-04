Ведьма для депутатов, кто угрожал Меган, Макаревич - иноагент и другие события недели

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Золото, бриллианты и шедевры: самые громкие ограбления в мире искусства
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Foto: Reuters/Scanpix/LETA

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Золото, бриллианты и шедевры: самые громкие ограбления в мире искусства
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