История о том, как в 2019 году в одной из рижских квартир изъяли 58 собак, облетела все СМИ Латвии. В тот день в квартиру типовой пятиэтажки в Ильгюциемсе прибыли и полиция, и инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Собак поместили в приют Ulubele. Три месяца спустя все шпицы, чихухуа и йоркширские терьеры были проданы, а через год владелице собак Людмиле М. предъявили счет на 29 000 евро за содержание и уход за собаками в приюте.

Эту скандальную историю мы знаем только с позиций полиции, ПВС и приюта. Представители Ulubele и сейчас полагают, что Людмила еще легко отделалась: ее следовало бы на всю жизнь лишить права заводить питомцев. Людмила же рассказывает, что разводила собак, чтобы погасить многочисленные долги. На уплату счета денег у нее нет, поэтому она рискует потерять свою квартиру и остаться на улице. Сейчас с ней живет одна собака.

"В феврале 2019 года умерла моя мама. До этого она долго болела и нуждалась в лечении. Потом серьезно заболела и я. Денег катастрофически не хватало ни на что. Единственным выходом было разведение и продажа щенков", — говорит Людмила. В тот момент, когда к ней пришла полиция, в квартире находились йоркширские терьеры (остались от матери), пять чужих шпицев, а также собаки и щенки, которые принадлежали Людмиле.