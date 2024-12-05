НАТО изменил стратегию по Украине: якобы цель теперь - не победа в войне с Россией, а выгодная позиция на мирных переговорах. СГБ призывает начать преследование гражданина Латвии, воевавшего в Украине на стороне РФ. За два месяца в Латвии от Covid-19 скончались 52 человека. Но главный сюжет в стране - второй день обсуждения госбюджета в Сейме. Одновременно обсуждают рокировки в коалиции и нестабильность правительства Эвики Силини.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

В декабре Сейм традиционно утверждает госбюджет на следующий год, а также законопроекты, "привязанные" к главному финансовому документу страны. В среду, 4 декабря, Сейм утвердил 31 такой "сопровождающий" законопроект, который затронет интересы всех жителей. В новом году:

изменятся ставки подоходного налога с жителей - 25,5% и 33%;

необлагаемый налогами минимум будет единый и фиксированный - 510 евро;

повысится на 10% налог на обслуживание автомобилей;

из 2-го в 1-й уровень пенсионной системы перекинут часть соцвзносов работающих;

сохранятся пониженные ставки НДС на свежие овощи, фрукты и ягоды;

работающие родители получат на год льготу при получении пособия по уходу за ребенком;

банки в течение трех лет будут платить взнос солидарности ;

вырастут акцизы на табачную продукцию, алкоголь, сладкие напитки, азартные игры.

В четверг, 5 декабря, Сейм взялся уже за сам проект госбюджета-2025. К нему подано 311 поправок, к 19:00 депутаты дошли только до 67-й. в коалиции говорят, что "это бюджет безопасности и конкурентоспособности", который к тому же будет способствовать благосостоянию жителей и экономическому росту страны, считают правительственные партии.

"Это бюджет нестабильности и отчаяния", - парирует оппозиция, указывая на то, что расходы превышают доходы, госдолг растет, а сам госбюджет опирается на чрезмерно оптимистичные прогнозы, хотя уже наблюдается спад экономики.

При этом дебаты в Сейме проходят в тревожной атмосфере . Уже несколько недель в кулуарах говорят о том, что как только будет утвержден госбюджет-2025 - могут начаться рокировки в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство").

Почему это важно?

Знать как государство тратит наши налоги, и какие экономические перспективы у страны, а значит, и у каждого из нас в новом году - полезно. Налоговая реформа скорее позитивна: по прогнозам Министерства финансов, 95% работников - те, кто зарабатывают менее 4000 евро брутто в месяц, и особенно те, у кого зарплата ниже 2 500 евро "грязными" - будут в выигрыше .

С общим экономическим положением в стране ситуация похуже. Госдолг действительно растет , дефицит госбюджета нужно удерживать в рамке, а рост экономики замедляется . При этом у государства есть неотложные расходы - на безопасность в условиях соседства с Россией. Хронически недофинансирована и сфера здравоохранения, а заболеть может каждый из нас.

Как сказала премьер Силиня, в нынешних геополитических условиях правительство не может позволить себе политическую нестабильность. И это - на фоне слухов о "брожениях" в Кабинете министров.

Что дальше?

Сейм продолжает рассматривать госбюджет-2025 прямо сейчас. Парламент утвердит его сегодня к ночи или завтра. По закону, провал голосования по бюджету означал бы автоматическую отставку Кабинета министров. И хотя политические страсти кипят, это было бы слишком: все же Латвии отчитываться за бюджет перед Брюсселем.

Перед правительством же стоит задача укрепить поддержку в Сейме. Сейчас коалиция опирается всего на 52 из 100 голосов: 25 депутатов - от "Нового Единства", 16 - от Союза "зеленых" и крестьян, 9 от "Прогрессивных" и 2 независимых депутата. Функционировать на таком хрупком большинстве становится все сложнее, хотя до сих коалиция все же успешно проводила решения через парламент.

Речь может пойти о переманивании на сторону коалиции в индивидуальном порядке оппозиционных депутатов. Удастся ли это - неизвестно. Параллельно назревают противоречия внутри коалиции: партии не смогли договориться о выдвижении одного кандидата на пост президента Банка Латвии. Чем это закончится - станет ясно в ближайшие недели.

Что еще случилось?

У НАТО изменилась стратегия в отношении Украины, пишет Bloomberg. Теперь цель - не победа в войне, а чтобы у Киева была выгодная позиция на мирных переговорах.

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