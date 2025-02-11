Кому мешает мечеть в Риге? Главное за вторник, 11 февраля

Дональд Трамп требует от Украины полезные ископаемые. Сейм против турпоездок в Россию. Гражданам РФ хотят запретить покупать жилье в Латвии. А "Национальное объединение" хочет запретить в Латвии строительство мечетей. Об этом и расскажем подробнее.

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Что случилось?

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс ("Национальное объединение") обратился к Министерству юстиции с официальной просьбой подготовить законопроект, запрещающий строительство мечетей на всей территории Латвии. Таким образом Ратниекс хочет не допустить строительство в Риге первой мечети. Сейчас мечетью для проживающих в стране мусульман служит Исламский культурный центр (на улице Бривибас, 104), но там нет места для всех желающих прийти на пятничную молитву.

В 2023 году руководитель Латвийского центра исламской культуры Зуфар Зайнуллин сообщил, что община хотела бы построить свою мечеть. Никакой конкретной заявки в Рижскую думу пока не было, тем не менее "Национальное объединение" решило действовать на опережение. Борьбу с исламизацией активно поддерживает и автор кампании по дерусификации Латвии, поэтесса Лиана Ланга: она также баллотируется на муниципальных выборах в Риге от "националов". Не остались в стороне и представители других политических партий. Например, глава Социального комитета Рижской думы Юрис Радзевич ("Честь служить Риге") заявил, что возможность строительства в Риге новой мечети исключена.

Почему это важно?

По сравнению с другими странами Европы мусульманская община в Латвии очень малочисленна. Точных данных нет — Минюст обобщает только данные по активным членам религиозных конфессий — но речь идет, видимо, о нескольких тысячах. В любом случае, приверженцы ислама точно не входят в пятерку крупнейших в Латвии религиозных общин.

Тем не менее борьба с мечетями – беспроигрышная тема для политиков национального фланга. В латвийском обществе сильна исламофобия: в ходе опроса Eurobarometer каждый третий респондент в нашей стране был категорически против, чтобы его ребенок состоял в любовных отношениях с мусульманином или мусульманкой. Для сравнения: в Ирландии, Испании, Нидерландах, Швеции такой ответ давал только каждый десятый. К тому же, для большинства исповедующих ислам в Латвии латышский язык не является родным: чаще это узбеки, татары, азербайджанцы и выходцы из других стран постсоветского пространства. А значит, у националов даже теоретически нет риска обидеть собственный электорат.

Рижская дума – не первое самоуправление Латвии, которое воспротивилось появлению мечети. В 2016 году в Руцавскую краевую думу было подано заявление с просьбой разрешить строительство мечети в Папе. В муниципалитете отвергли это предложение, отметив, что мечеть не соответствует культурно-историческим ценностям природного парка Папе. Жители края также выступили против строительства мечети.

Что будет дальше?

Министерство юстиции, контролируемое партией "Новое Единство", находится в сложном положении. Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Международные стандарты в области прав человека — Европейская конвенция о правах человека и Пакт ООН о гражданских и политических правах — также не допускают дискриминацию людей по принципу религиозной принадлежности.

Однако Ратниекс в своем послании к Минюсту указывает, что "свобода вероисповедания может быть ограничена, если это требуется в интересах общественной безопасности". Он также ссылается на преамбулу Конституции, где говорится: идентичность Латвии формируется латышским языком и христианскими ценностями. Важный нюанс: вице-мэр Риги не требует изменить Конституцию, он хочет оформить запрет на строительство мечети в виде поправок к закону (технически это проще).

Если Минюст откажется выполнять просьбу вице-мэра, то теоретически националы могут инициировать сбор подписей на платформе ManaBalss и при удачном исходе вынести тему (хотя бы) на публичные дебаты Сейма. Впрочем, вряд ли другие партии захотят помогать пиару конкурентов.

Если же Минюст решит подыграть "Национальному объединению", то проект поправок все равно придется утверждать парламенту. Но исход голосования тут прогнозировать сложно. В том числе из-за приближения муниципальных и парламентских выборов.

Ни в одной стране Евросоюза нет запрета на строительство мечетей. При этом риски исламистского религиозного экстремизма там официально намного выше, чем в Латвии,

Единственная страна в Европе, где действует запрет на строительство минаретов, — это не входящая в ЕС Швейцария. Такое решение было принято в 2009 году по итогам референдума. Идею лоббировали местные ультраправые; все остальные политические группы и религиозные конфессии призывали население голосовать "против". Мечети в Швейцарии по-прежнему строят, но без минаретов.

Если в Латвии примут предлагаемый "Нацобъединением" запрет, наша страна станет официально самой исламофобной в ЕС.

Что еще случилось?

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