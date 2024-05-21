На прошлой неделе лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс заявил о сотрудничестве с партией Kopā Latvijai, которую возглавляет Александр Барташевич - бывший мэр Резекне, отстраненный осенью от должности, и обвиняемый в предоставлении ложных сведений в декларациях государственного должностного лица. Социальные сети пестрят совместными фото и видео политиков, Шлесерс сопровождает публикации слоганом Līderi apvienojas ("Лидеры объединяются").
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно представить главных героев и обозначить их нынешнее место в политическом спектре страны.
Айнар Шлесерс. "Бульдозер", экс-министр, олигарх, антиваксер и... кандидат в мэры Риги?
Айнар Шлесерс в представлении вроде бы не нуждается. В свое время он занимал посты министра экономики, вице-премьера, министра сообщения, вице-мэра Риги, а сейчас превратился в пламенного оппозиционера, созывавшего во времена пандемии Covid-19 "антиваксерские" митинги и выступающего сейчас за традиционные ценности.
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