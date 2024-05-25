В июне этого года премьер-министры стран Балтии подпишут договор об этапах реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Об этом в большом интервью информационному агентству LETA сообщила координатор Северо-Балтийского коридора Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T (в сеть входит и Rail Baltica) Генерального директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Катрина Траутман. Из ее слов следует, что приоритетом объявлено возведение основной трассы Rail Baltica. Ссоединение с Ригой безусловно будет - но только на втором этапе строительства.

Здесь можно ознакомиться с картой проекта Rail Baltica. На карте четко видно, что трасса технически может пойти в обход Риги. Главное препятствие на территории Латвии - Даугава, которая протекает от государственной границы с Беларусью и до устья в Риге. Основная трасса будет пересекать Ригу в районе Саласпилсской волости, не заходя в столицу. В Саласпилсской волости планируется построить железнодорожный мост через Даугаву.

Так называемое "Рижское кольцо" - это ответвление: через Стопиньскую волость железная дорога пойдет в Латгальское предместье столицы, далее дойдет до Центрального вокзала, затем упрется опять в Даугаву, где необходимо возвести новый железнодорожный мост рядом с уже существующим, пройдет по Пардаугаве до аэропорта "Рига". Планируется, что на столичном участке появятся пассажирские станции фактически в микрорайонах Риги. От аэропорта "Рижское кольцо" пройдет по территориям Марупского и Кекавского края, где планируется оборудовать станции, и вновь соединится с основной трассой. И дальше - дорога на Литву.

Латвия сосредоточилась на возведении "Рижского кольца". Уже несколько лет рижане и гости столицы терпят транспортные неудобства, возникающие из-за строительства участка инфраструктуры в самом центре - от улицы Лачплеша до набережной Даугавы. Активные работы идут на Центральном вокзале - уже даже можно разглядеть очертания купола будущего современного вокзала Rail Baltic. На набережной и в самой реке идут работы по установке свай будущего железнодорожного моста. Однако известно, что денег пока хватает на возведение 2,5 опор из запланированных 15. Активно идет и работы в окрестностях аэропорта "Рига".

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