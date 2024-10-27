Вот уже почти три года Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Многим кажется, что она может воевать до бесконечности долго, несмотря на потери, экономические трудности и санкции. Другие считают, что российский режим все три года балансирует на грани падения. На прошедшей в эти выходные "Рижской конференции" прошла дискуссия на тему "Трещит ли Россия под давлением"? Delfi поговорил с одним из ее участников, доктором Павлом Баевым, профессором-исследователем Института исследования мира в Осло.

- Конечно, симптомы кризиса в России власти очень заинтересованы маскировать, закамуфлировать или спрятать. Но из-под этих попыток вылезают разного рода симптомы. Систематизировать их довольно сложно, но они есть.

- Например?

- Можно, наверное, считать, что падение рождаемости в России до невиданно низкого за все время правления Путина уровня – это симптом (в 2024 году рождаемость в России упала до самого низкого за 25 лет уровня – 8,3 новорожденных на 1000 человек – ред.). Люди не хотят иметь детей при нынешнем режиме.

Россия закупает в Северной Корее снаряды в огромных количествах, а теперь еще говорят, что Ким Чен Ын посылает в Россию солдат (по данным украинских и южнокорейских властей, их число может доходить до 10 тысяч – ред.). Это тоже симптомы. Первое означает, что Россия не может производить боеприпасов в достаточных количествах. Второе – что ей не хватает солдат.

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