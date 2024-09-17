Государственная пограничная охрана (ГПО), вероятно, не смогла бы противостоять российскому беспилотнику "Шахед", который в начале сентября вошел в воздушное пространство Латвии и упал примерно в 100 километрах от границы, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он пояснил, что пограничная охрана в первую очередь пытается предотвратить гражданскую, а не военную угрозу. По словам политика, контрабандисты и нелегальные нарушители границы в основном используют другие типы беспилотников.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа "Шахед" упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

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