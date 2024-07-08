Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин. Об этом в ночь на понедельник, 8 июля, сообщил его пресс-секретарь.

Представитель венгерского премьера уточнил, что в Пекине Орбан собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам политик заявил, что его визит является продолжением "мирной миссии" по дипломатическому урегулированию войны в Украине. Как пишет агентство ТАСС, ранее Виктор Орбан анонсировал на 8 июля "сюрприз и неожиданные встречи".

Виктор Орбан посетил Киев и Москву

Премьер Венгрии 2 июля впервые с начала войны в Украине побывал в Киеве. Там он предложил президенту страны Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в тот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - заявил венгерский политик.

Уже 5 июля Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего пришел к выводу, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга. "Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - привел "Интерфакс" слова Орбана на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении".

Венгерский премьер рассказал, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров и его видение Европы после войны.

В Евросоюзе раскритиковали визит Орбана в Москву

Между тем глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии, как страны-председателя ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией: "Евросовет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже подчеркнул, что визит Орбана в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений. Он напомнил, что официальная позиция Брюсселя по поводу агрессивной войны России против Украины "исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit