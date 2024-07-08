Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин. Об этом в ночь на понедельник, 8 июля, сообщил его пресс-секретарь.

Представитель венгерского премьера уточнил, что в Пекине Орбан собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам политик заявил, что его визит является продолжением "мирной миссии" по дипломатическому урегулированию войны в Украине. Как пишет агентство ТАСС, ранее Виктор Орбан анонсировал на 8 июля "сюрприз и неожиданные встречи".

Виктор Орбан посетил Киев и Москву

Премьер Венгрии 2 июля впервые с начала войны в Украине побывал в Киеве. Там он предложил президенту страны Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в тот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - заявил венгерский политик.

Уже 5 июля Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего пришел к выводу, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга. "Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - привел "Интерфакс" слова Орбана на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении".

Венгерский премьер рассказал, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров и его видение Европы после войны.

В Евросоюзе раскритиковали визит Орбана в Москву

Между тем глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии, как страны-председателя ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией: "Евросовет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже подчеркнул, что визит Орбана в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений. Он напомнил, что официальная позиция Брюсселя по поводу агрессивной войны России против Украины "исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным".

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