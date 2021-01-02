Враг латвийского народа, потерянная Олимпиада и Знарок в НХЛ. 12 историй про спорт — в год, когда мы остались без спорта

2020-й должен был стать годом большого спорта: мы ждали очередного чемпионата мира по хоккею, готовились к футбольному Евро-2020 и рассчитывали поболеть за наших на Олимпиаде в Токио. Все это придется отложить. А чтобы вам не было скучно без спорта, вот 12 спортивных историй, которые Delfi рассказывал в 2020 году.

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Легендарная весна. Как рижское "Динамо" завоевало единственные медали чемпионатов СССР

Foto: Gadagrāmata Hokejs 88/89



Перед началом очередного регулярного сезона КХЛ спортивный сайт MVP вспоминает главное достижение рижского "Динамо" — второе место в чемпионате СССР 1987/1988 года. Рижане добыли медали в теперь уже овеянном легендами противостоянии с московским ЦСКА, одним из лучших хоккейных клубов XX века.

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Это в год или в месяц? Как Олег Знарок из-за плохого английского не попал в НХЛ, зато вошел в историю латвийского хоккея

Foto: Armands Puče/F64



В начале 1990-х годов пал "железный занавес", и команды НХЛ стали осваивать новые для себя территории. Один из старейших клубов лиги "Бостон Брюинз" с советской школой хоккея познакомился через Ригу. Специально организованный в латвийской столице лагерь позволил знаменитому клубу увидеть молодых местных звезд — Григория Пантелеева и Сергея Жолтока. Но еще за год до этого искать счастья за океан отправился Олег Знарок — лидер рижского "Динамо", в будущем — один из самых титулованных российских тренеров. Однако в НХЛ он так и не попал. Как и почему это произошло?

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"В гимнастику меня брать не хотели". 20 лет назад Игорь Вихров стал первым латвийским олимпийским чемпионом

Foto: DELFI



Ровно 20 лет назад, 24 сентября 2000 года, гимнаст Игорь Вихров стал первым в истории независимой Латвии олимпийским чемпионом. Портал Delfi встретился с Вихровым и поговорил о том, каким был тот сентябрьский день в Сиднее, и о том, есть ли будущее у спортивной гимнастики в Латвии.

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"Пожать Путину руку? Конечно, хочу!" Боб Хартли — о хоккее, коронавирусе и политике

Foto: Romāns Kokšarovs/F64



Сборная Латвии по хоккею недавно обзавелась новым трофеем, но на проверочном турнире в Германии команде пришлось обойтись без главного тренера. Учитывая, что весной из-за пандемии коронавируса Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира, прошло больше года с тех пор, как Боб Хартли в последний раз лично руководил национальной сборной. За это время многое произошло, а сам канадский специалист напомнил о себе противоречивыми высказываниями в российскоей прессе, поэтому журнал MVP пригласил тренера на беседу, чтобы поговорить о хоккее и обсудить околохоккейные темы.

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С ярлыком врага народа. Как Игорс Миглиниекс сыграл за СНГ, оказался в КГБ и не попал в НБА

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64



Пик международной карьеры одного из самых известных латвийских баскетболистов Игоря Миглиниекса пришелся на лето 1988 года — тогда он в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Сеуле. Второе появление на Олимпиаде многие не могут простить ему до сих пор: в 1992 году, когда Латвия уже была независимой, Миглиниекс согласился сыграть за сборную СНГ.

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40 лет назад Рига отдала Олимпиаду-80 Таллину. Как эстонцам удалось нас обойти?

Foto: Artur Rätsep



На проведение XXV зимних Олимпийских игр 2026 года претендовали шведские города Стокгольм и Оре при условии, что соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на латвийской трассе в Сигулде. Однако в июне прошлого года президент МОК Томас Бах озвучил решение: Игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Этот случай — второй в истории, когда Латвия лишилась шанса провести олимпийские соревнования. Первый был еще обиднее, потому что в тот раз мы сами отвернулись от предоставившейся возможности, позволив эстонцам нас обойти. С той летней Олимпиады прошло почти 40 лет.

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Ломая стереотипы. Кикбоксер Заур Джавадов о тюрьме, боях за 20 латов и настоящем патриотизме

Foto: F64



Он выходит на ринг под ритмы азербайджанской музыки — так он чтит корни своих предков. Но по своему менталитету кикбоксер Заур Джавадов ближе к латышам. На улице он дрался всего три раза в жизни, в последний раз лет десять назад. Бой закончился через две секунды. Но на самом деле вне ринга Заур неохотно вступает даже в споры. Агрессивность — один из стереотипов, которые создает внешний вид. Когда он предложил присесть в принадлежащем его другу кафе на улице Йомас, я уже сделал шаг в направлении армянского ресторана. А Заур продолжал идти к кондитерской Bitīte. Предрассудки так просто не проходят.

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Учит бороться, а не драться. История тренера Манвела Исаджаняна

Foto: Mārtiņš Zilgalvis/F64



К своим тридцати пяти он успел пожить по-разному — у него было сытое детство и голодная юность, которую омрачила семейная трагедия, изменившая его жизнь. Потеряв старшего брата, Манвел Исаджанян сам стал таковым — для многих своих учеников. Работу тренера в спортивном бойцовском клубе он считает социальным проектом, и его ученики — не клиенты, а часть команды. В зале есть не только спортивный инвентарь, но даже миниатюрная библиотека — Манвел считает, что важно уделять внимание не только борьбе, но и учебе.

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Забил Канаде и России, а потом завершил карьеру. Что произошло с Вадимом Романовским?

Foto: F64



Весной 2003 года 24-летнего Вадима Романовского называли будущей звездой латвийского хоккея. Он забивал Финляндии, Швейцарии и Канаде, забросил победную шайбу в ворота сборной России на Чемпионате мира. Спустя три года он завершил профессиональную карьеру. Что произошло?

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Казалось, что по улице идет инопланетянин. Как в Латвии появились первые темнокожие баскетболисты

Foto: Armands Puče



Полная сумка рублей, угнанные "жигули", битва толстых кошельков и контракты с игроком, которого никто никогда не видел — латвийский баскетбол в начале 1990-х годов был полон страсти и чудес. Портал Delfi опубликовал серию статей (лат. яз.) о первых легионерах в истории латвийского баскетбола, а Rus.Delfi.lv рассказывает о главных героях того безумного времени.

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Пахарь против "МЮ", Руднев против "Юве", Озо против "Детройта". Как латвийские звезды спорта грандов били

Foto: EPA/LETA



Нередко приходится слышать, что латвийцы только и могут, что радоваться своим победам в скелетоне, бобслее и BMX, а в больших видах спорта остаются на голодном пайке. На первый взгляд эта оценка может показаться справедливой, но так ли это на самом деле? Мы решили покопаться в истории и поняли, что не все так плохо.

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Детекторы лжи, тотализатор и пропавшие миллионы "Евро-2004". Олег Гаврилов о латвийском футболе

Foto: DELFI kolāža



Имя Олега Гаврилова хорошо известно в латвийском футболе и мире спорта. В свое время оно затмевало имена футболистов и тренеров — правда, не в лучшем смысле. Гаврилов — единственный человек, получивший пожизненную дисквалификацию. Сейчас он каждый месяц проводит несколько дней в Даугавпилсском суде, ожидая решения по своему первому делу.

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