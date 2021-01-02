Враг латвийского народа, потерянная Олимпиада и Знарок в НХЛ. 12 историй про спорт — в год, когда мы остались без спорта

2020-й должен был стать годом большого спорта: мы ждали очередного чемпионата мира по хоккею, готовились к футбольному Евро-2020 и рассчитывали поболеть за наших на Олимпиаде в Токио. Все это придется отложить. А чтобы вам не было скучно без спорта, вот 12 спортивных историй, которые Delfi рассказывал в 2020 году.
Легендарная весна. Как рижское "Динамо" завоевало единственные медали чемпионатов СССР
Перед началом очередного регулярного сезона КХЛ спортивный сайт MVP вспоминает главное достижение рижского "Динамо" — второе место в чемпионате СССР 1987/1988 года. Рижане добыли медали в теперь уже овеянном легендами противостоянии с московским ЦСКА, одним из лучших хоккейных клубов XX века.
Это в год или в месяц? Как Олег Знарок из-за плохого английского не попал в НХЛ, зато вошел в историю латвийского хоккея
В начале 1990-х годов пал "железный занавес", и команды НХЛ стали осваивать новые для себя территории. Один из старейших клубов лиги "Бостон Брюинз" с советской школой хоккея познакомился через Ригу. Специально организованный в латвийской столице лагерь позволил знаменитому клубу увидеть молодых местных звезд — Григория Пантелеева и Сергея Жолтока. Но еще за год до этого искать счастья за океан отправился Олег Знарок — лидер рижского "Динамо", в будущем — один из самых титулованных российских тренеров. Однако в НХЛ он так и не попал. Как и почему это произошло?
"В гимнастику меня брать не хотели". 20 лет назад Игорь Вихров стал первым латвийским олимпийским чемпионом
Ровно 20 лет назад, 24 сентября 2000 года, гимнаст Игорь Вихров стал первым в истории независимой Латвии олимпийским чемпионом. Портал Delfi встретился с Вихровым и поговорил о том, каким был тот сентябрьский день в Сиднее, и о том, есть ли будущее у спортивной гимнастики в Латвии.
"Пожать Путину руку? Конечно, хочу!" Боб Хартли — о хоккее, коронавирусе и политике
Сборная Латвии по хоккею недавно обзавелась новым трофеем, но на проверочном турнире в Германии команде пришлось обойтись без главного тренера. Учитывая, что весной из-за пандемии коронавируса Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира, прошло больше года с тех пор, как Боб Хартли в последний раз лично руководил национальной сборной. За это время многое произошло, а сам канадский специалист напомнил о себе противоречивыми высказываниями в российскоей прессе, поэтому журнал MVP пригласил тренера на беседу, чтобы поговорить о хоккее и обсудить околохоккейные темы.
С ярлыком врага народа. Как Игорс Миглиниекс сыграл за СНГ, оказался в КГБ и не попал в НБА
Пик международной карьеры одного из самых известных латвийских баскетболистов Игоря Миглиниекса пришелся на лето 1988 года — тогда он в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Сеуле. Второе появление на Олимпиаде многие не могут простить ему до сих пор: в 1992 году, когда Латвия уже была независимой, Миглиниекс согласился сыграть за сборную СНГ.
40 лет назад Рига отдала Олимпиаду-80 Таллину. Как эстонцам удалось нас обойти?
На проведение XXV зимних Олимпийских игр 2026 года претендовали шведские города Стокгольм и Оре при условии, что соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на латвийской трассе в Сигулде. Однако в июне прошлого года президент МОК Томас Бах озвучил решение: Игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Этот случай — второй в истории, когда Латвия лишилась шанса провести олимпийские соревнования. Первый был еще обиднее, потому что в тот раз мы сами отвернулись от предоставившейся возможности, позволив эстонцам нас обойти. С той летней Олимпиады прошло почти 40 лет.
Ломая стереотипы. Кикбоксер Заур Джавадов о тюрьме, боях за 20 латов и настоящем патриотизме
Он выходит на ринг под ритмы азербайджанской музыки — так он чтит корни своих предков. Но по своему менталитету кикбоксер Заур Джавадов ближе к латышам. На улице он дрался всего три раза в жизни, в последний раз лет десять назад. Бой закончился через две секунды. Но на самом деле вне ринга Заур неохотно вступает даже в споры. Агрессивность — один из стереотипов, которые создает внешний вид. Когда он предложил присесть в принадлежащем его другу кафе на улице Йомас, я уже сделал шаг в направлении армянского ресторана. А Заур продолжал идти к кондитерской Bitīte. Предрассудки так просто не проходят.
Учит бороться, а не драться. История тренера Манвела Исаджаняна
К своим тридцати пяти он успел пожить по-разному — у него было сытое детство и голодная юность, которую омрачила семейная трагедия, изменившая его жизнь. Потеряв старшего брата, Манвел Исаджанян сам стал таковым — для многих своих учеников. Работу тренера в спортивном бойцовском клубе он считает социальным проектом, и его ученики — не клиенты, а часть команды. В зале есть не только спортивный инвентарь, но даже миниатюрная библиотека — Манвел считает, что важно уделять внимание не только борьбе, но и учебе.
Забил Канаде и России, а потом завершил карьеру. Что произошло с Вадимом Романовским?
Весной 2003 года 24-летнего Вадима Романовского называли будущей звездой латвийского хоккея. Он забивал Финляндии, Швейцарии и Канаде, забросил победную шайбу в ворота сборной России на Чемпионате мира. Спустя три года он завершил профессиональную карьеру. Что произошло?
Казалось, что по улице идет инопланетянин. Как в Латвии появились первые темнокожие баскетболисты
Полная сумка рублей, угнанные "жигули", битва толстых кошельков и контракты с игроком, которого никто никогда не видел — латвийский баскетбол в начале 1990-х годов был полон страсти и чудес. Портал Delfi опубликовал серию статей (лат. яз.) о первых легионерах в истории латвийского баскетбола, а Rus.Delfi.lv рассказывает о главных героях того безумного времени.
Пахарь против "МЮ", Руднев против "Юве", Озо против "Детройта". Как латвийские звезды спорта грандов били
Нередко приходится слышать, что латвийцы только и могут, что радоваться своим победам в скелетоне, бобслее и BMX, а в больших видах спорта остаются на голодном пайке. На первый взгляд эта оценка может показаться справедливой, но так ли это на самом деле? Мы решили покопаться в истории и поняли, что не все так плохо.
Детекторы лжи, тотализатор и пропавшие миллионы "Евро-2004". Олег Гаврилов о латвийском футболе
Имя Олега Гаврилова хорошо известно в латвийском футболе и мире спорта. В свое время оно затмевало имена футболистов и тренеров — правда, не в лучшем смысле. Гаврилов — единственный человек, получивший пожизненную дисквалификацию. Сейчас он каждый месяц проводит несколько дней в Даугавпилсском суде, ожидая решения по своему первому делу.