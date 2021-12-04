Парадокс дарителя, подарки-сюрпризы и чем больше – тем лучше: 5 мифов про подарки, в которые все верят

Мы предупредили, а вы все равно решили прочитать эту статью до того, как одарили всех родных и близких? Пеняйте не себя, ибо мы намерены поведать на последующих страницах суровую, холодную правду про психологические аспекты дарения подарков, причем подкрепленную научными изысканиями. Правда — не новенький евро, всем нравиться не обязана. Так что не взыщите, если кому испортили настроение…

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Миф 1: Люди любят подарки-сюрпризы

Значительная часть предновогоднего времени проводится в поисках подарков. Целая индустрия построена на этом — предрождественские дни заполнены мучениями людей, стремящихся найти интересный, оригинальный и, разумеется, неожиданный подарок. Ведь все знают, что спрашивать одариваемого, что бы он или она хотел получить — моветон.

Однако группа исследователей из Гарвардского и Стэндфордского университетов экспериментально доказала, что люди совсем не рады неожиданным подаркам и не любят сюрпризы. В ходе своего исследования (состоящего из целых пяти экспериментов) они выяснили, что получающие предсказуемые и ожидаемые подарки оценивали их… нет, не как более приятные, это было бы слишком банально и предсказуемо. Они — сюрприз! — считали, что дарители подошли к выбору этих подарков более вдумчиво и внимательно, чем те, кто дарил всякие неожиданные вещи.

Foto: Shutterstock

При этом психологи легко объясняют этот феномен и предлагают задуматься над следующим. Большинство из нас свято уверено в том, что окружающие люди не умеют выбирать для нас подарки, однако мы при этом почему-то столь же свято уверены, что уж мы-то точно знаем, чем удивить и порадовать наших друзей и родных, даже не спрашивая их об этом! И где тут логика?

Возвращаясь к результатам исследования — самым желанным подарком оказались… деньги. Обыкновенные наличные деньги, такие "бездушные", но такие желанные для всех без исключения участников эксперимента (долларовых миллиардеров среди них, очевидно, не было).