НАТО в Балтии, санкции, Латвия готовит запрет российских ТВ-каналов. Что происходит вокруг Украины: суперкоротко

НАТО усиливает военное присутствие в Балтии. Западный мир принимает все больше санкций против России. Латвия готовится закрыть пропагандистские телеканалы. Delfi обобщает главные события, которые происходят вокруг конфликта в Украине.

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НАТО усиливает военное присутствие в Балтии

США переводят в Латвию, Литву и Эстонию 800 военнослужащих, которые будут усилены 20 боевыми вертолетами AH-64. Кроме того, в страны Восточной Европы будут направлены восемь истребителей F-35. Канада тоже увеличит свой контингент в Восточной Европе.



Пакет санкций: от экономики до персональных ограничений

Во вторник и среду появились сообщения о том, какие конкретно санкции будут введены в отношении России. Евросоюз ввел персональные санкции против депутатов 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц. По неофициальной информации, под санкции попали в том числе представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Кроме того, введены финансовые санкции, которые должны ограничить доступ российского государства и правительства к финансовым рынкам и услугам ЕС. Евросоюз также запретил торговлю с сепаратистскими формированиями в Донбассе. Германия решила приостановить сертификацию Nord Stream 2.

США ввели четыре блока санкций против России. Они касаются российских финансовых институтов, суверенного долга, представителей российский элиты и членов их семей, а также газопровода Nord Stream 2 в координации с Германией. Собственные санкции вводят и другие страны — в частности, Япония, Австралия и Канада.

Украина объявила призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве в армию резервистов. Речь идет об украинцах, зачисленных в оперативный резерв — в общей мобилизации необходимости нет. МИД Украины рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России. Между тем, украинские эксперты утверждают, что страна в состоянии создать ядерное оружие, но на практике эту задачу выполнить было бы достаточно трудно.

МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины порекомендовал своим гражданам немедленно выехать из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. МИД подчеркнул, что обострение обстановки может привести к ограничению возможности оказывать украинцам в России консульскую помощь.

Как санкции повлияют на Латвию?

Точного ответа на этот вопрос нет — все зависит от геополитической ситуации, полагают эксперты. В 2021 году Россия была на 5-м месте среди латвийских партнеров по экспорту (1,2 млрд евро), импорт составляет 1,8 млрд. евро. Но если Россия примет ответные меры в энергетическом секторе, косвенные последствия могут быть существенными.



В Латвии снова говорят о запрете российского ТВ

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал прекратить в Латвии ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов. Национальный совет по электронным СМИ уже начал проверку, и решение будет озвучено в ближайшее время.

