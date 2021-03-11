Новая вакцина и наказание для "Нового поколения". Главное о Covid-19 за 11 марта

Латвия расторгает договор с логистической компанией из-за срыва поставок вакцины, логистику могут передать армии. На богослужения "Нового поколения" собиралось до 250 человек, начато 18 административных дел. В ЕС одобрили четвертую вакцину. Мы собрали главные новости о коронавирусе за 11 марта.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек. Во среду сделано 17 483 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,6%. Второй день доля положительных результатов не превышает 4%. При 4% и выше эпидемия считается вышедшей из-под контроля. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 274 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 596 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. Всего в Литве проведено 8030 тестов, доля положительных результатов составила 7,4%. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 9402 теста на коронавирус, позитивный результат дали 1957 тестов (20,8%), скончались девять человек.

В среду в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 2135 человек, второй дозой вакцины привиты 33 человека. С начала вакцинации от Covid-19 первую прививку получил 70 371 человек, завершили вакцинацию 18 095 человек. Согласно данным Центрального статистического управления о численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которая составляла 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили около 3,72% населения, обе — 0,96%.

После вчерашнего скандала со срывом поставок препарата в кабинеты вакцинации Латвия решила расторгнуть договор с компанией Oribalt Rīga, отвечающей за логистику. Предприятие должно было поставить в кабинеты вакцинации 21 600 доз препарата AstraZeneca. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что ситуация серьезная, поскольку госструктуры не знают, где находится партия вакцин. К решению проблемы вчера была подключена полиция. Премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает передать логистику Национальным вооруженным силам.

Принятие решения по новым ограничениям было перенесено на пятницу, 12 марта. Кришьянис Кариньш объявил перерыв заседания Кабмина, после чего заявил, что в рассматриваемые вопросы "закрались существенные недостатки". Завтра будет приниматься решение о переводе всех на удаленную работу и об уменьшении количества людей в общественном транспорте. Мэр Риги Мартиньш Стакис просит оставить существующее сейчас правило о 50%-й заполненности транспорта, поскольку автопарка Rīgas Satiksme не хватает для такой частоты рейсов. Rīgas mikroautobusu satiksme готово подключиться и разгрузить общественный транспорт, пустив дополнительные рейсы маршруток, причем с сохранением в них льгот для отдельных категорий пассажиров.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс по-прежнему выступает за введение более строгих ограничений из-за Covid-19. Заболеваемость, по его словам, снижается слишком медленно, а еще серьезные опасения вызывает британский штамм. Павлютс считает, что правительству следовало выбрать "еще более серьезный путь" в борьбе с Covid-19, однако по крайней мере достигнута договоренность о том, что в следующие три недели не будет вводиться никаких послаблений. Если заболеваемость начнет резко расти и кумулятивный двухнедельный показатель превысит 600 случаев на 100 000 населения, правительство незамедлительно должно будет ввести строгие ограничительные меры.

Государственная полиция начала 18 административных процессов за несоблюдение ограничений, связанных с Covid-19, против церкви "Новое поколение". Стражи порядка констатировали, что собравшиеся не соблюдают дистанцию, не используют маски, также превышено максимально допустимое количество людей. В воскресенье, 7 марта, в церкви собралось примерно 250 человек.

По-прежнему в топе нарушений первое место занимает запрет на сборы: с 1 по 9 марта были зафиксированы 523 таких нарушений. В воскресенье, 7 марта сотрудники Государственной полиции, реагируя на полученную информацию, проверили гостевой дом в Баложи, Кекавский край, где констатировали, что шесть человек из разных домашних хозяйств отмечают там день рождения.

Министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии призывают Еврокомиссию создать временный прозрачный механизм перераспределения вакцин между государствами-членами ЕС. Он потребуется, если сложится ситуация, когда избыток неиспользованных вакцин накопится в любом государстве-члене. На этот случай следует создать механизм особых ситуаций, который мог бы оправдать исключительные случаи пропорционального распределения вакцин и временно поощрять поставки в те страны, которым они требуются в срочном порядке.

Европейское агентство лекарств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Это уже четвертая вакцина, которая получила одобрение для применения на территории ЕС.

В Дании на две недели приостановлена вакцинация от Covid-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Решение властей принято в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок и других побочных эффектах.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. Европейское агентство лекарственных средств, однако, в среду вечером сообщило, что прививка не была причиной смерти медсестры.

В Германии началась третья волна пандемии. Лидер по темпам заболеваемости в Европе — Чехия. Власти Чехии отправили первого пациента с коронавирусом лечиться в Польшу, так как в местных больницах все меньше мест. При этом ситуация в Польше ненамного лучше. В среду правительство зафиксировало самое большое количество заражений с конца ноября — 17 260 за один день. Похожая ситуация и у других соседей — в Венгрии число новых случаев сравнялось с пиковыми цифрами в декабре — в день заболевает более 6 тыс. человек.

При этом в Испании, которая была еще одной горячей точкой на карте борьбы с коронавирусом в первую волну, число случаев новых заражений резко упало. Еще в конце января здесь фиксировали около 900 случаев на 100 тыс. человек, а в среду 10 марта — всего 153 случая.