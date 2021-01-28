Новый план вакцинации и минус один экзамен для 12-х классов. Главное о Covid-19 на 28 января

При оптимистическом сценарии 70% взрослого населения Латвии могут получить прививки к концу июля 2021 года. Для ранней регистрации на вакцинацию против Covid-19 создан специальный портал — manavakcina.lv, а Министерство образования и науки разобралось с экзаменами в 12-ых классах. В Литве одному человеку по ошибке ввели сразу пять доз вакцины, а в Эстонии российский дипломат получил вакцину от Covid-19 вне очереди. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 28 января.

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Цифры. В среду, 27 января, в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, скончались 10 инфицированных. Во вторник было сделано 10 982 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, от заболевания скончались 24 человека. В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5326 тестов на коронавирус, позитивными были 690.

Как выглядит новый план вакцинации Латвии. Известный сегодня график регистрации вакцин от Covid-19 и прогнозы объемов поставок предполагают, что при оптимистическом сценарии 70% взрослого населения Латвии могут получить прививки к концу июля 2021 года. Такая дата обозначена в информационном сообщении, которое Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета министров. Полный текст документа.

Темпы вакцинации. В среду в Латвии вторую дозу вакцины от коронавируса получили 735 человек, первую — 83. Из вакцинированных в минувшие сутки 584 человека были медиками и 151 — другими работниками медицинских учреждений. Всего в Латвии обе дозы вакцины получили уже 4357 человек, одну — 16 998 человек. Израсходовано 20 172 дозы вакцины BioNTech/Pfizer и 1183 дозы Moderna.

Создан портал для ранней регистрации на вакцинацию против Covid-19. Для ранней регистрации на вакцинацию против Covid-19 создан специальный портал — manavakcina.lv, однако в настоящее время он работает в тестовом режиме. Об открытии портала для общего пользования будет объявлено публично.

В 12-х классах отменили один экзамен, девятые пока ждут. В этом и следующем учебном году ученикам 12-х классов разрешат сдавать три централизованных экзамена. Четвертый экзамен "по выбору" не будет обязательным, экзамен по иностранному языку пройдет в мае. Решение по поводу экзаменов для учеников 9-х классов будет принято в начале февраля.

"Режим ЧС придется продлить". На данный момент ясно, что чрезвычайную ситуацию в Латвии придется продлить. Правительство должно продолжать оказывать финансовую поддержку пострадавшим из-за кризиса людям, особенно семьям с детьми, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Кто лучше всех в мире справляется с Covid-19? Согласно результатам исследования независимых австралийских экспертов Lowy Institute, лучше всех в борьбе с пандемией справляется Новая Зеландия, хуже других — Бразилия. Латвия в этом списке занимает достойное 9-е место, Эстония — 11-е, а Литва — 19-е место.

"Британский" штамм коронавируса: сильнее кашель и утомление, реже — потеря обоняния. Новому, так называемому британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта, выяснили в Национальной статистической службе Великобритании.

В Литве одному человеку по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса. "Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор Мариямпольской больницы Мантас Чесна.

Эксперты ВОЗ в Ухане вышли из карантина. Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ приступает к практической работе в Ухане при поддержке китайских коллег. Специалисты займутся установлением причин распространения нового коронавируса среди населения.

Выявлено заболевание повышающее риск смерти от коронавирусной инфекции. Ученые из США обнаружили, что риск летального исхода при заболевании коронавирусом у людей с шизофренией в 2,7 раз выше, чем у пациентов без этого психического расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Скандал в Эстонии: российский дипломат получил вакцину от Covid-19 вне очереди. В то время, когда в Эстонии проблемы с поставкой вакцины и еще даже не началась вакцинация групп риска, генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил уже вторую дозу вакцины от врача Ида-Вируской центральной больницы.