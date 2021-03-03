Работа на "удаленке" может стать обязательной, экспортеры предупреждают о катастрофе. Главное о Covid-19 на 3 марта

В Латвии за последнюю неделю значительно выросло число зараженных в домохозяйствах. Темпы вакцинации при этом продолжают падать и не соответствует плану министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Работа на "удаленке" может стать обязательной для тех, кто может выполнять рабочие обязанности на расстоянии. Минимальную планку пособий по безработице могут поднять с нынешних 180 до 250 евро. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 3 марта.

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Цифры. Во вторник, 2 марта, в Латвии выявлено 919 новых случая Covid-19, 16 человек скончались. За сутки было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%. С начала пандемии коронавирус в Латвии диагностирован уже у 88 022 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от заболевания скончались 12 человек. С 10 марта, согласно постановлению правительства Литвы, все въезжающие в страну лица должны предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия. В Эстонии за сутки заразились 1467 человек, 10 человек скончались.

Растет число зараженных в домохозяйствах. Число заражений Covid-19 в домохозяйствах на прошлой неделе значительно увеличилось по сравнению с двумя предыдущими неделями. В то же время количество инфицированных уменьшилось в центрах социального ухода, на рабочих местах, в медицинских учреждениях.

На прошлой неделе 57,2% инфицированных заразились в домохозяйствах, 16,4% — на работе, 6% — в учреждениях социального ухода, 6,3% — в медицинских учреждениях, 6,3% — в образовательных учреждениях, 2,1% — на частных мероприятиях, 0,1% — в приютах и 3,6% — в других местах.

Темпы вакцинации падают. Во вторник, 2 марта, в Латвии было вакцинировано 1925 человек: первую вакцину от Covid-19 получили 1634 человека, вторую — 291. Этот меньше, чем в начале прошлой недели, и не соответствует плану министра здравоохранения Даниэля Павлютса — 7x2000 прививок в неделю. На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 48 709 человек, обе дозы — 17 535 человек.

Тяжелобольные смогут привиться в приоритетном порядке. Вакцинация от Covid-19 пациентам, которым необходимы серьезные медицинские манипуляции, в том числе сложные операции, будет обеспечиваться в приоритетном порядке. В эту группу людей входят, в частности, онкологические пациенты до или во время химиотерапии, пациенты и доноры перед трансплантацией органов или стволовых клеток и пациенты, длительно находящиеся в стационарном медучреждении.

Работа на "удаленке" может стать обязательной. Чтобы снизить распространение Covid-19, правительство может сделать удаленную работу обязательной на время чрезвычайной ситуации для тех, кто может выполнять рабочие обязанности из дома. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Экспортеры предупреждают о катастрофе. Латвийские экспортеры призывают правительство не принимать решение, согласно которому в стране для ограничения Covid-19 будет приостановлена работа производственных предприятий. Минздрав на заседании Кабмина 2 марта выдвинул предложение, согласно которому деятельность смогут продолжить только самые существенные производственные предприятия, список которых составят Министерство экономики и Министерство земледелия. Латвийские экспортеры подчеркнули, что подобная модель действий не действует ни в одной стране региона, и предупредили, что принятие такого решения принесет катастрофические последствия для конкурентоспособности латвийского экспорта в долгосрочной перспективе.

Власти обсудят возможность увеличить пособие помощи безработным до 250 евро. Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс призвал провести дискуссию об увеличении пособия помощи безработным с нынешних 180 до 250 евро. Балдзенс пояснил это предложение тем, что кризис Covid-19 затягивается. Министр благосостояния Рамона Петравича пообещала, что дискуссия состоится.

Детище ковид-диссидента Еремеева прекратит работу. Рижский суд Видземского предместья в понедельник постановил прекратить деятельность "Фронта народной власти" (Tautas varas fronte), который основал подозреваемый в распространении ложных новостей о Covid-19 Валентин Еремеев. Как сообщалось, в декабре Еремеева задержали вместе с фельдшером Восточной больницы (RAKUS) Мариной Корнатовской по подозрению в распространении ложных новостей о Covid-19. Еремеев вышел под залог 50 000 евро, а фельдшер находится под надзором полиции и запретом выезжать из Латвии.

Неутешительный прогноз ВОЗ. Согласно Всемирной организации здравоохранения, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада, а значит, победить коронавирусную инфекцию до конца календарного года вряд ли получится. Сейчас приоритет ВОЗ — свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля. По данным СМИ, 57-летняя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина прошли вакцинацию еще в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу в Абу-Даби. Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли получить прививку, так как приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.

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История дня: как Андрис Бунка победил Covid-19 в 75 лет. Covid-19 бушует в Латвии уже год. Как за это время изменился подход к лечению? Почему сейчас удается спасать даже тех пациентов, которые находятся в группе риска? Главный герой статьи — Андрис Бунка, и это его история из личного опыта.