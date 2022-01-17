В Латвии беснуется разрушительный шторм, во время бури погибла женщина, "омикрон" наступает. 17 января: главное

Латвия оказалась во власти разгула стихии: во всех районах бесчинствует разрушительный, сильный шторм. Есть человеческие жертвы. Ведущая больница Латвии готовится к наплыву пациентов, но при этом есть и хорошие новости: "омикрон" легче "дельты". Закупаемые экспресс-тесты на антиген могут быть бесполезны, а Россия пока так и не не отправила в ЕС письмо с просьбой о признании Covid-сертификатов. Рижане стали экономить коммунальных услугах. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 17 января.

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Первая буря в году

В понедельник прибрежные районы Латвии накрыла мощная буря: метеорологи говорят, что ветер такой же силы в Риге был зафиксирован в 2005 году. У нескольких зданий (среди них — Домский собор) сорваны крыши, по всей стране повалены сотни деревьев, повреждены автомобили и оборваны электропровода. В Юрмале в результате падения сломанной ветром ветки погибла женщина.

Картина дня

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1560 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом. Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет. Все были привиты. По информации экспертов, 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 1464,1.

В настоящий момент уровень распространения Covid-19 в Латвии очень высок, но есть и хорошие новости. По словам директора Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, "омикрон" легче "дельты", а вакцинация помогает в борьбе с новым штаммом. Сегодня в больницы поступает около 8% от всех инфицированных. На прошлой неделе прирост числа госпитализированных составил всего 4%, а пациентов в тяжелом состоянии — 7%.

Из-за стремительного распространения Covid-19 Рижская восточная клиническая университетская больница "готовится к буре". Больница готовится как к большому наплыву пациентов, так и к увеличению числа заболевших медработников, что может осложнить работу с пациентами. Среди пациентов, которым требуется госпитализация, примерно 70% — это невакцинированные.

Латвия может потратить миллионы на ошибочные тесты. Правительство выделило 7 миллионов евро на покупку самостоятельных экспресс-тестов на антиген. Однако есть сомнения, насколько полезны эти тесты, потому что в случае омикрона они могут дать ошибочный результат. По словам эксперта, если брать пробу только из носа, она может показать отрицательный результат даже у инфицированного Covid-19 человека.

Россия пока не отправила в ЕС письмо с просьбой о признании Covid-сертификатов. Брюссель предложил начать процедуру взаимного признания документов летом 2021 года. Взаимное признание Covid-сертификатов позволило бы вакцинированным гражданам ЕС и России совершать взаимные поездки на основе полученных в своих странах сертификатов о вакцинации, без необходимости предоставления дополнительных документов и без того, чтобы российские вакцины были официально одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

Обещание Кариньша об уменьшении налога на основное жилье не выполнено. В декларации правительства была обещана более справедливая политика налога на недвижимость, предусматривающая введение необлагаемого минимума на основное жилье, в том числе для того, чтобы уменьшить ненужную конкуренцию между самоуправлениями в применении НН. Однако вместо этого в результате административно-территориальной реформы большинство семей в этом году заплатят намного больше прежнего.

Коммунальные услуги дорожают, рижане стали экономить на воде. В 2021 году рижским потребителям было доставлено почти 36,96 млн кубометров воды, что меньше, чем годом ранее. Специалист предприятия Rīgas ūdens Ивар Гатерс объяснил это улучшением технического состояния водопроводных сетей, а также вынужденной экономией из-за подорожания услуг.

Бывший мэр британского города Висбеч Айгарс Бальшевичс обвиняется в изнасиловании. После того, как Консервативной партии стали известны детали обвинения, Бальшевичс — первый мэр латвийского происхождения — был отстранен от членства в этой партии. Преступление было совершено в мае прошлого года. Следующее заседание в Королевском суде Кембриджа назначено на 11 февраля.

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