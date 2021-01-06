В Латвии назвали условия для возобновления учебы в школах, в Европе одобрили вторую вакцину. Главное o Covid-19 на 6 января

Европейское агентство лекарств рекомендовало разрешить использование вакцины от Covid-19 производства Moderna для людей старше 18 лет. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис рассказал, как заражаются дети, в каких случаях опасна очная учеба и какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не заразиться. Министерство сообщения составило памятку для путешественников, которые собираются прилететь в Латвию на самолете в условиях пандемии, а для тех, кто получает пособие по присмотру за ребенком, появилось важное уточнение. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 6 января.

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Цифры. За пoследние сутки в Латвии выявленo 1229 новых случаев заболевания Covid-19, 32 человека скончались. Всего во вторник было сделано 13 946 тестoв. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 45 171 человека. В бoльницах находятся 1134 пациента с Covid-19, у 66 из них бoлезнь прoтекает в тяжелой фoрме.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 2717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания умерли 27 человек. С начала пандемии в Литве выявлено 152 215 случаев заражения коронавирусом, 65 712 человек по-прежнему болеют, 2036 человек скончались. В Эстонии за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 723 человек. В стационарном лечении нуждаются 402 пациента.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 87,1 млн человек во всем мире, свыше 1,88 млн скончались, более 61,7 млн пациентов поправились.

Будет ли полный запрет на передвижение? Правительство обсуждало возможность введения полного запрета на передвижение людей, но в конечном итоге министры решили не вводить комендантский час каждый день и оставить акцент на запрете покидать место жительства в минувшие праздники и в предстоящие выходные и только в ночное время.

Вакцина Moderna одобрена к применению. Европейское агентство лекарств рекомендовало разрешить использование вакцину от Covid-19 производства Moderna для людей старше 18 лет. Вакцина оказалась на 90,9% эффективна для людей с хроническими заболеваниями и показала высокую эффективность во всех расовых, этнических и гендерных группах. Это вторая одобренная в Европе вакцина.

Переболевшие Covid-19 также смогут прививаться. Люди, переболевшие Covid-19, тоже смогут получить прививку, однако приоритет, скорее всего, будет у людей, не имеющих никакого иммунитета к заболеванию. С апреля по сентябрь дoлжна начаться полномасштабная вакцинация людей, вхoдящих в oснoвную группу риска, а в конце лета вакцина станет доступна для остального общества.

Названы условия возобновления учебы в школах. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис считает, что отправлять детей в школу пока рано, однако ученые разработали критерии, при каких условиях это делать относительно безопасно. Эксперт рассказал, как заражаются дети, в каких случаях опасная очная учеба и какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не заразиться.

Отменят ли экзамены? Если латвийским школьникам не удастся вернуться в школы во втором полугодии, то экзамены, за исключением 12-х классов, могут быть отменены. Окончательное решение будет принято в феврале. Подробнее об этом — здесь.

Каникулы продлили — получите пособие. Новое пособие по присмотру за ребенком, введенное в ноябре прошлого года из-за Covid-19, родители могут получить и из-за продленных школьных каникул. Пособие может получить один из родителей, опекун, приемный родитель, патронажный родитель, работающий по найму или самозанятый, но не имеющий возможности работать удаленно. Подробнее об этом — здесь.

Правила безопасности для пассажиров самолетов. Министерство сообщения составило памятку для путешественников, которые собираются прилететь в Латвию на самолете в условиях пандемии. Рассказываем, как прилететь в Латвию, не нарушив требования эпидемиологической безопасности.

Очаг коронавируса в Екабпилсской тюрьме. В связи с распространением вируса Covid-19 в Екабпилсской тюрьме до 1 февраля установлен карантин. В результате тестирования в тюрьме выявили 29 заключенных и пятеро сотрудников с положительным тестом на Covid-19. Ранее Covid-19 был также обнаружен в Елгавской тюрьме, но там карантин уже закончился.

Комендантский час: полиция столкнулась с агрессией. Во время первого периода комендантского часа, который действовал на территории Латвии с 30 декабря 2020 года до 4 января 2021 года, многие жители проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции, отказывались предъявлять документы, оказывали им сопротивление и даже совершали нападения. Всего за период действия комендантского часа полицейские проверили 24 975 лиц и завели 3421 административное дело.

История дня. Как из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы. Один из самых больших борделей Европы — кельнский "Паша" (Pascha) — заявил о банкротстве из-за пандемии. В штате публичного дома насчитывалось около шестидесяти человек — охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы — сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.

Мнения. Что произошло вокруг Винькеле? Отставка министра здравоохранения Илзе Винькеле была неизбежной, но она могла быть продиктована в том числе и чисто политическими соображениями. Портал Delfi поговорил о политическом кризисе на фоне борьбы с Covid-19 с политологами Юрисом Розенвалдсом, Янисом Икстенсом и Олафом Григусом.