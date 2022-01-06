Вводится срок годности "ковидного" сертификата, Латвия готовится к росту заболеваемости "омикроном". 6 января: главное

В течение ближайших недель "омикрон" может стать в Латвии доминирующим вариантом коронавируса. Учитывая такой сценарий, правительство продлило ЧС и установило срок действия ковид-сертификатов. Эксперты предупреждают, что в случае массовой заболеваемости "омикроном" страна столкнется с новым вызовом — дефицитом рабочей силы. Президент Эгил Левитс в канун православного Рождества пожелал верующим согласия с близкими. В Казахстане продолжаются массовые акции протеста, сообщается об обезглавленных полицейских, в страну направлены миротворческие силы. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 6 января.

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Во вторник, 6 января, Кабинет министров, обсудив эпидемиологическую ситуацию и сценарии действий при росте заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон, продлил до 28 февраля режим чрезвычайной ситуацию в стране:

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет действовать до 28 февраля. Пока больших изменений по сравнению с существующей ситуацией нет: в силе остаются прежние "ковидные" ограничения, введены лишь небольшие коррекции. Ужесточение ограничений возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения "омикрона".

С 15 февраля в Латвии фактически вводится срок действия сертификатов о вакцинации. Жители, привитые однофазной вакциной Janssen, должны сделать бустер не позже чем через 150 дней после единственного укола, жители, привитые вакцинами других производителей — не менее чем через 270 дней после второй инъекции. В сфере занятости срок годности сертификатов не обязателен, но в торговый центр или в кафе с просроченным сертификатом с 15 февраля попасть будет нельзя.

Массовое получение бустерных доз — способ борьбы с "омикроном". Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал, что "омикрон" пробивает защиту первичной вакцинации, поэтому ревакцинация особенно важна. Эпидемиолог Никита Троянский, ссылаясь на данные из Великобритании, подчеркнул, что защита от госпитализации в случае с "омикроном" после ревакцинации значительно выше. Массовая ревакцинация будет проходить в Латвии с января по июль.

Насколько увеличит "омикрон" нагрузку на больницу — пока неясно: не хватает данных. Британский опыт показывает, что в случае заражения "дельтой" в больницах оказывались примерно 10% инфицированных, то в случае заражения "омикроном" этот показатель ниже — 6,7%. Однако "омикрон" "пробивает" защиту первичной вакцинации. Если одновременно в больницах будут находиться 1000-1500 пациентов с коронавирусом это будет соответствовать пиковым показателям предыдущих волн пандемии. Если больше, это станет очень серьезным вызовом для системы здравоохранения, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Новый вызов, с которым может столкнуться Латвия — дефицит рабочей силы из-за массовой заболеваемости "омикроном". Даже, если "омикрон" будет более щадящим, чем дельта, на больничные могут уйти одновременно и болеть дома многие работники. Также на самоизоляцию будут отправлены их коллеги — контактные лица. Предполагается, что на пике заболеваемости в одном учреждении или на предприятия из строя будут выведены до 40% сотрудников. В случае возникновения в стране критической ситуации с рабочей силой срок самоизоляции для контактных лиц может быть сокращен с 10 до 5 дней, признал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Картина дня

В среду в Латвии — 1994 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Из выявленных вчера зараженных — 714 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1280 человек были вакцинированы. Было сделано 11 287 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,7%. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 631,3 до 686,2 случая.

От Covid-19 привито почти 3 тысячи детей до 11 лет. Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря прошлого года. Сейчас 2997 детей получили как минимум одну вакцину против Covid-19, а у 44 детей курс вакцинации завершен. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 72 247 детей и подростков, а завершили курс вакцинации 67 150. При этом премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные инстанции не откладывать принятие решения о том, чтобы разрешить бустерную вакцинацию против Covid-19 подросткам от 12 до 17 лет.

На форме работ ников скорой могут появиться видеокамеры. Цель такого решения — усовершенствовать оказание медицинской помощи, а также повысить безопасность работников бригады во время вызова. В транспорте неотложной медицинской помощи камеры установили еще в 2011 году, но во время вызова медработники оказывают помощь и за его пределами — например, на месте происшествия. Медики бригады часто спасают жизни пациентов в клинически неясных случаях, а также при обстоятельствах, которые могут угрожать безопасности и жизням самих медиков.

Президент Эгил Левитс пожелал православным и староверам Латвии в канун Рождества согласия с близкими людьми. "Пусть новый церковный год сопровождается добрыми помыслами и сердечной мудростью! Желаю умиротворенного Рождества и благодатного 2022 года!" — написал Левитс. Православное Рождество отмечается 7 января. В Латвии его празднуют почти 400 000 верующих.

В Дарзциемсе ротвейлер и бордоский дог убили собаку. Псы выскочили со двора частного дома и напали на собаку, которая в это время с хозяйкой прогуливалась неподалеку. Жители ул. Скудру неоднократно замечали этих не очень дружелюбных к окружающим псов, гуляющих по улице без поводка и намордника, не было рядом с ними в это время и владельца. Соседи просили хозяина присматривать за своими питомцами, тем более, что они являются представителями серьезных пород, однако никакого результата так и не последовало.

В Казахстане продолжаются массовые протесты. В ночь на 6 января Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы после обращения за помощью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Массовые протесты начались в первые дни 2022 года из-за повышения цен на сжиженный газ. Пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы. "Спутник Казахстан" сообщает, что в столкновениях в Алма-Ате погибли 13 сотрудников полиции. Власти Казахстана сообщают о двух трупах полицейских с отсеченными головами. Авиакомпании отменяют рейсы, временно приостановлен въезд в страну иностранных граждан. 6 января правительство Казахстана решило пойти на уступки и снизить цены на газ, как этого требовали жители.

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Рейрс о ковидных миллиардах, задержке пособий, льготах за прививки и ценах на энергию. Почему многим предприятиям до сих пор не выплатили помощь за октябрьский локдаун? А за следующие дадут? Сколько ковидных миллионов ушло на детей и пенсионеров? Почему отмена микроналогов — это правильно? Когда в Латвии будет минимальная еврозарплата? Как много работников получает в "конвертах"? Сработали ли затраты на поощрение вакцинации? Каких новых кульбитов ждать от цен? Правда, что с экономикой Латвии все хорошо? Министр финансов Янис Рейрс ответил на эти и другие вопросы.

Международный туризм восстанавливается, только не в Латвии. Почему? В 2021 году многие с нетерпением ждали возможности вакцинироваться от Covid-19, чтобы снова начать путешествовать. Неудивительно, что получив прививку весной, люди сразу же покупали билеты в ближние и дальние страны. Во втором полугодии 2021 года, до появления омикрона, в пределах Европейского Союза количество путешествий росло в геометрической прогрессии.