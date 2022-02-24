Россия начала войну в Украине. Как это отразится на Латвии? 24 февраля: главное

Латвийские политики — и коалиция, и оппозиция — едины в осуждении военной агрессии России. Премьер Кариньш призвал жителей к единству, вне зависимости от того, на какого языке они говорят в семье. Латвия перестала выдавать визы гражданам РФ, запретила вещание каналов "Россия" и "Россия-24" и готовится принимать беженцев. Стране и жителям нужно готовиться к экономическим потерям. Delfi коротко рассказывает о том, как атака России на Украину за считанные часы изменила политическую и общественную реальность в Латвии. О том, что происходит в Украине, можно следить в онлайн-трансляции.

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Политическая консолидация

И правящие, и оппозиционные партии (в том числе считающееся про-российским "Согласие") единодушно осудили военную агрессию России. Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) еще в шесть часов утра заявил, что "Путин начал войну в Европе". Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребовал начать консультации по 4-й статьей Договора НАТО. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который с утра находился в Киеве, заявил, что санкции против России должны быть очень жесткими. К полудню Сейм жестко осудил военную агрессию и призвал применить максимальные санкции не только к России, но и к Беларуси. "За" проголосовали 93 депутата, никто не был против и не воздержался

Редкий случай: оппозиция полностью поддержала правительство в осуждении военной агрессии. Россию следует отключить из международной системе банковских расчетов SWIFT, изолируя от внешнего мира, заявил сопредседатель Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе. "К сожалению, завтра или послезавтра эта война может коснуться нас напрямую", — сказал Алдис Гобземс, призвав депутатов и общество отложить в сторону свои ежедневные политические споры. Лидер согласия Нил Ушаков назвал войну братоубийственной. "Осуждая эту агрессию, мы поддержим усилия Европейского союза по восстановлению уважения к международному праву и нормам на нашем континенте. Мы будем работать с правительством Латвии, чтобы поддержать государственность Украины и облегчить страдания мирного населения. Я возьму на себя ответственность утверждать, что члены моей партии солидарны с моими взглядами" — заявил лидер "Согласия" Янис Урбанович. Политолог Юрис Розенвалдс назвал это "хорошим знаком": по его мнению, это позволяет "заткнуть рты" те, кто утверждает, что в Латвии давно работает прокремлевская сила.

Еще один редкий тренд: премьер Кариньш призвал жителей Латвии к единству вне зависимости от того, на каком языке они говорят в семье.

Латвия закрывает границы и рубит контакты

В четверг МИД Латвии принял решение отозвать посла из России, а также остановить выдачу виз россиянам. Принятое на уровне государства решение сопровождалось множеством отдельных инициатив "снизу": от пикетов и акций протеста до разрыва контактов с российскими городами-побратимами, от открытых писем до сбора пожертвований для Украины.

Ужесточение инфополитики

Уже утром 24 февраля было принято решение о запрете на ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия-24". Очень может быть, что это не предел: предложения ограничить пропагандистское вещание звучат все громче.

Фактор беженцев

Правительство готовит специальный закон о приеме военных беженцев из Украины. Предполагается, что в Латвию могут прибыть около 10 000 человек. Их планируется размещать в гостиницах, о развертывании лагерей речь не идет. У Латвии нет общей границы с Украиной, и в нашу страну приедут, в первую очередь, те, у кого здесь есть близкие. МВД выступает за то, чтобы потенциальным приезжим Латвия выдавала гуманитарную визу, дающую право работать в нашей стране. Потенциальный наплыв беженцев вынуждает Латвию определяться с миграционной политикой, на которую влияет языковое законодательство.

Экономика: еще один удар

Официальная позиция Латвии — нужны максимально жесткие санкции против России (и Беларуси). Это значит, что стране так или иначе нужно готовиться к экономическим потерям. Насколько серьезными они будут, судить сложно, но аналитики едины во мнении: эффект будет серьезным.

Энергоресурсы: дорожают газ и электричество

В Инчукалнском газохранилище хватает резервов для полного обеспечения страны. менее чем на 90 дней, и 80% этих запасов хранятся на территории Латвии. К тому же правительство поручило Latvenergo закупить на международных биржах два тераватт-часа сжиженного газа, а это два корабля с газом.

В связи с вторжением России на территорию Украины отмечен рост цен на природный газ, и электроэнергию. Об этом заявила глава председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола