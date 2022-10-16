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"Евровидение 2023" пройдет в Ливерпуле. Потому что в Украине война
Пугачева эмигрировала, самая красивая в Латвии, секс в кино и другие события недели
Foto: AP/Scanpix/LETA

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"Евровидение 2023" пройдет в Ливерпуле. Потому что в Украине война
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