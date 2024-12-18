Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым и Донбасс. SEB объединит банки в трех странах Балтии, создав один с центральным офисом в Эстонии. А в Латвии аведены два уголовных процесса: один связан с нарушениями при внедрении проекта Rail Baltica, второй - с проектом создания станций зарядки электромобилей, реализованном Министерством земледелия. Об этом - подробнее.

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Что случилось?

Генпрокуратура начала уголовный процесс по факту возможного нанесения крупного ущерба госбюджету должностными лицами, ответственными за проект Rail Baltica. Подчеркивается, что в фокусе внимания следствия - строительство объектов инфраструктуры. В рамках уголовного процесса - по крайней мере, пока - обвинения против конкретных лиц не выдвинуты. Ранее Комиссия Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации Rail Baltica, возложила исключительно политическую ответственность на экс-премьера Кришьяниса Кариньша, экс-министра сообщения Талиса Линкайтса и нынешнего министра сообщения Каспара Бришкенса. Всего в списке политически ответственных - 18 должностных лиц, преимущественно "бывших".

Проект сети станций зарядки электромобилей, реализованный Министерством земледелия, оценивается в 3,1 млн евро. В ревизии Госконтроля ранее говорилось , что сеть не соответствует потребностям автопарка ведомства, а сами зарядные устройства - техническим возможностям. Якобы конкурсные требования были завышены и "заточены" под одного претендента, а удорожание закупки из-за этого составило 600 тысяч евро. Госсекретарем Минземледелия во время реализации проекта был нынешний шеф Госканцелярии Райвис Кронбергс, а выиграла в конкурсе, по информации программы TV3 Nekā personīga, фирма сестры нынешнего депутата Европарламента от Нацобъединения Рихарда Колса. Возглавлял Минземледелия в то время еще один представитель Нацобъединения - Каспарс Герхардс. В данном случае уголовный процесс возбудило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB)

Почему это важно?

Главное: общество в Латвии привыкло к тому, что истории с коррупционным душком редко заканчиваются для потенциальных виновников скамьей подсудимых и реальными приговорами. Поэтому вопрос о том, понесет ли кто-то ответственность в этот раз - важен для общества и государства в целом.

В ходе внедрения Rail Baltica, напомним, почему-то было принято решение строить дорогостоящие объекты инфраструктуры - станции на Центральном вокзале и в аэропорту. А теперь выяснилось - строить-то нужно было основную трассу без петли в Ригу. Европейский союз - главный спонсор проекта - готов выделить деньги на возведение именно основной трассы. Латвии же предстоит как-то завершить "на свои" строительство объектов, спасти их от разрушения, найдя им применение и соединив как-то Ригу с Rail Baltica. Ответ на вопрос "кто виноват?" ищет следственная комиссия Сейма: ее выводы уже показывают масштаб безответственности политиков и менеджеров госкомпаний. А ведь речь идет о самом крупном в истории Латвии проекте, оцениваемом в миллиарды евро. Реакция правоохранительных органов тут была делом времени. Вопрос в том, понесут ли ответственность высокопоставленные должностные лица.

История с установкой станций подзарядки электромобилей, конечно, не сопоставима по масштабам и объемам финансирования с Rail Baltica. Но тоже характеризует и иллюстрирует нравы в госуправлении. Начинается все с малого, если это слово применимо к проекту, оцениваемому в три миллиона евро, а заканчивается миллиардами евро на Rail Baltica.

Что дальше?

Конкретный ответ на этот вопрос - в руках следователей, прокуроров, а затем и судей, если дела, конечно, когда-нибудь дойдут до суда.

Сейчас можно лишь рассуждать о политических последствиях. А также о том, будут ли приняты некие решения до Рождества, политики предпочтут отложить их уже на 2025-й год или же вовсе займут позицию "само рассосется".

Провалы проекта Rail Baltica по логике "требуют крови": нынешнему правительству нужно возложить на кого-то хотя бы политическую ответственность, чтобы успокоить общество и обелить себя. Претенденты на роль таких "стрелочников" названы следственной комиссией Сейма. И экс-премьер Кариньш, и экс-министр сообщения Линкайтс - "сбитые летчики": оба ушли из активной политики. А вот вопрос о том, потеряет ли должность действующий министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), обсуждается уже несколько месяцев. Потенциально возможная отставка может "потянуть" за собой рокировки в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство"). Сам Бришкенс заявил , что в KNAB его пока не вызывали, и надеется, что следствие внесет ясность в то, как принимались прежде решения по Rail Baltica.

Расследование истории с установкой станций подзарядки политически может стать очередным ударом по Нацобъединению, которое с сентября 2023 года находится в оппозиции и временно из-за допущенных нарушений лишено госфинансирования. Однако скандал затрагивает и главного чиновника страны - главу Госканцелярии Райвиса Кронбергса, который занял эту должность только в этом году. Политическую ответственность за Кронбергса несет уже премьерское "Новое Единство". А премьер Силиня ранее заявила, что вопросы по проекту станций электрозарядки нужно адресовать экс-министрам земледелия Каспару Герхардсу (Нацобъединение) и Дидзису Шмитсу ("Объединенный список").

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