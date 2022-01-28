Рост экономики, обещания повысить "минималку" и призывы снять "ковидные" ограничения. 28 января: главное

Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии остается стабильно высокой все громче голоса тех, кто призывает ослабить ограничения. Девелоперы призывают отменить в магазинах "красные" и "зеленые" зоны. Минэкономики обещает представить пакет предложений по смягчению эпидемиологических мер. Экономика Латвии в прошлом году показала рост, но минимальная зарплата в стране — одна из самых низких в ЕС. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 28 января.

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Картина дня

Covid-19 за минувшие сутки: выявлено 8682 новых случая Covid-19, умерли девять человек. Все умершие старше 60 лет, двое из погибших были привиты. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3584,4 до 3904,1 случая.



Снять некоторые "ковидные" ограничения предлагает с 1 марта Министерство экономики. Речь идет об отмене ограничений на частные собрания, лимита на квадратные метры на одного посетителя в магазинах и на число людей за столом в кафе. Предлагается и снять ограничение на максимальное число посетителей в местах предоставления услуг.



Литва и Эстония взяли курс на отказ от "ковидных" сертификатов, Латвия осторожничает. Политики в соседних странах уже прямым текстом говорят о том, что при "омикроне" гораздо большее значение имеет тестирование, а не наличие сертификата — ведь болеют не только невакцинированные, но и привитые.



Девелоперы предлагают отменить требование "ковид"-сертификатов в торговых центрах. Бизнес указывает, что ограничения в сфере торговли — разделение магазинов на работающие в "зеленом" и "красном" режимах — утратило эпидемиологическое обоснование, ведь вакцинированные жители тоже заражаются "омикроном".



Экономика Латвии в прошлом году показала рост после спада в 2020 году. По сравнению с данными за прошлый год, латвийский валовый внутренний продукт (ВВП) по предварительной оценке вырос на 3,4% в четвертом квартале 2021 года. В целом в 2021 году ВВП Латвии увеличился на 4,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорят данные Центрального статистического управления.



В Латвии одна из самых низких зарплат в ЕС. 1 января 2022 года в 21 стране Европейского Союза определили минимальную зарплату — "минималка" в Латвии оказалась второй с конца, свидетельствуют данные Eurostat. Сейчас минимальная зарплата в Латвии — 500 евро в месяц. Меньше — только в Болгарии, где она составляет 332 евро в месяц.



В будущем году минимальная зарплата должна вырасти до 600-650 евро, считает министр благосостояния Гатис Эглитис. В течение этого года государство вместе с Латвийским союзом свободных профсоюзов и Латвийской конфедерацией работодателей должно будет решить вопрос о повышении минимальной зарплаты с 2023 года как минимум до 600-650 евро в месяц, то есть по крайней мере до 50% от средней заработной платы.



Строительство АЭС может быть мерой в борьбе с энергетическим кризисом, полагает европарламентарий Роберт Зиле. По мнению политика, возводить следовало бы так называемые модульные современные атомные электростанции.

Компенсации на газ получат жители, ежемесячно сдающие показания счетчиков. Правительство будет выплачивать компенсации роста цен на природный газ тем жителям, которые в год потребляют более 250 кубометров этого вида энергии. Компенсации будут выплачиваться с января по конец апреля этого года. Домохозяйствам не нужно подавать заявку на поддержку в соответствии с установленной государством суммой. И ежемесячно подавать показания счетчиков.

"Наказали за то, что сказал правду". Латвийского лыжника со скандалом отстранили от Олимпиады. Латвийская федерация лыжных гонок объявила, что на зимней Олимпиаде в Пекине страну будут представлять Раймо Вигантс и Индулис Бикше. Но позже изменила свое решение и отдала квоту Бикше другому спортсмену. Разгорелся скандал.

В пятницу близкие и коллеги проводили в последний путь актера Арниса Лицитиса. Известный актер скончался вскоре после своего 76-летия. За свою жизнь он играл в нескольких латвийских театрах и снялся в более чем 200 различных фильмах и телесериалах.

Что почитать?

"Ростовская нефть"? Латвия стала центром перекачки российского зерна и жмыха. Пока в одних отраслях потери, другие — не могут нарадоваться результатам удачно завершившегося года. Латвийские порты снова перевалили рекордные объемы зерновых. Delfi Бизнес разбирался в истоках происхождения нового стратегического для латвийского транзита груза.

Чем заняться на выходных?

Семь самых маленьких городов в Латвии. Что в них стоит посмотреть? Самые маленькие города Латвии — это Дурбе, Субате, Павилоста, Лигатне, Стренчи, Сабиле и Айнажи. Путешествуя по стране мы часто даже не замечаем их, проезжая насквозь. Тургид решил исправить это обидное недоразумение и рассказал, куда конкретно пойти и что посмотреть в этих небольших городках.

Одна из лучших в Латвии — природная тропа вокруг озера Пурэзерс. Эта природная тропа считается одной из самых красивых в Латвии. Но это утверждение правдиво не только в отношении прогулок по ней в теплое время года: зимняя тропа столь же прекрасна и привлекательна для небольших приятных прогулок. Длина тропа составляет около 3,5 км и весь путь занимает около часа.

Замок, который никто не видел — средневековые руины в Ропажи. В Латвии можно встретить довольно много развалин средневековых замков. И обычно мы можем представить себе, как они выглядели во времена расцвета: по сохранившимся изображениям, описаниям и свидетельствам очевидцев. Но замок в Ропажи не таков! Истинное изображение замка нигде не сохранилось, поэтому его посетители могут только догадываться о том, что он из себя представлял.

29 января состоится вечерний поход по природным тропам Лигатне. 29 января на Лигатненских природных тропах состоится специальная прогулка — Satiec zvērus tumsā ("Встретиться со зверями в темноте"). К участию приглашаются все любознательные друзья природы, желающие пройтись по освещенным природным тропам и познакомиться с таинственной и необычной деятельностью диких животных в темноте.

Зимняя прогулка по старейшему дендрарию в Латвии в Скривери. Зима всегда была не самым лучшим временем для прогулок на природе, но если вы уже обошли все рижские парки и даже доехали до Юрмалы и Огре, то самое время отправиться чуть дальше. Старейший дендрарий в Латвии — Скриверский дендрологический парк находится в 80 километрах от Риги, около шоссе Рига — Даугавпилс (А6).

В Музее декоративного искусства и дизайна открылась необычная выставка работ из стекла. С 15 января здесь проходит выставка ведущей художницы по стеклу в Латвии — Анды Мункевицы. Выставка называется "Пересечения" и продлится до 30 апреля. Тургид подтверждает — выставка стоит того, чтобы на нее сходить хотя бы ради того, чтобы понять, что со стеклом можно сделать очень многое.