Во власти вируса и как живут латвийские белорусы. Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги недели и выбирает главные материалы, опубликованные с 28 сентября по 2 октября.

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Во власти вируса

Вторая волна коронавируса, о которой так долго говорили инфекционисты, в полную силу накрыла Латвию. Ситуация меняется с такой скоростью, что обобщать информацию или подводить итоги не имеет смысла. Остается просто следить за происходящим (все новости), мыть руки, по возможности избегать людных мест, держать дистанцию. Пока похоже, что Латвия снова будет стараться максимально притормозить рост заболеваемости, но на этот раз приложит все силы к тому, чтобы экономика страны не "встала". Новая стратегия — вводить локальные ограничения; обязать людей носить маски в общественном транспорте, отправлять на самоизоляцию тех, кто приехал из-за границы, а также ограничить проведение массовых мероприятий. Впрочем, этот список за неделю вполне может расшириться.

Пандемия весной и сейчас: что мы узнали о коронавирусе?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

С начала распространения нового коронавируса в декабре прошлого года им заразилось более 35 миллионов человек по всему миру, а количество летальных случаев составляет более миллиона. И это — только официальные данные. В марте, когда мир вступил в фазу пандемии, мы еще многого не знали о Covid-19 — зачастую правительства стран принимали решения, основанные на предположениях, а не на доказанных фактах. Сейчас в нашем распоряжении куда больше информации — DELFI рассказывает о том, что нам удалось узнать о коронавирусе за эти месяцы.

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"Что, негодяи, не нравится наш президент Лукашенко?!" Четыре истории белорусских беженцев в Латвии

Foto: DELFI

Как поверить в конституционную реформу, когда тебя бьют по почкам, а голову катают берцами по асфальту? На какое будущее родины должен надеяться заключенный одиночной камеры, в которую бросили 25 избитых человек и в качестве милости накормили кашей с собачьими консервами? О чем мечтать 26-летнему парню, которого в 18 лет выставили за дверь детдома на улицу? Как себя чувствует мужчина, четверть века честно проработавший на самом богатом предприятии страны и вынужденный покинуть родину "как вор в ночи"? Портал Delfi поговорил с четырьмя гражданами Беларуси, которые находятся в центре "Муцениеки" и претендуют на статус политического беженца в Латвии.

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Двери "зачиняются" или закрываются? Как кризис в Беларуси отразился на белорусской диаспоре Латвии

Foto: Марис Морканс

В Латвии живет около 70 тысяч белорусов, из которых граждан Беларуси — более трех тысяч. На выборах они отдали предпочтение Светлане Тихановской. Одни латвийские белорусы живут под бело-красно-белым флагом, другие — под красно-зеленым с узором. Одни читают "нормальные новости", где "в Минске все спокойно", другие выходят на митинги к посольству и требуют ухода Александра Лукашенко. Все предпочли бы "мирное урегулирование", но видят его по-разному. Портал Delfi начинает серию публикаций о белорусах и белорусском бизнесе Латвии в свете развернувшихся после выборов политических событий.

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Метробусы, парковка за пределами Риги и пересадка на скутеры: новое руководство РД задумало транспортную революцию

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Новое руководство думы хочет полностью изменить транспортную инфраструктуру Риги, сделав ее более экологичной и разработав ряд проектов с инвестициями на сотни миллионов евро. Как сообщает портал Rigaplus.lv, об этом на встрече самоуправлений Риги и Рижского района сообщил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

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Топливо заливала жена, в квартире жил сын. Как депутат Адамовичс стал подозреваемым в уголовном деле

Foto: LETA

Депутат Сейма Алдис Адамовичс (Новое Единство) в течение семи месяцев получал компенсацию за аренду квартиры, в которой он не жил. В четверг Сейм на пленарном заседании будет решать, выдавать ли депутата для уголовного преследования. Комиссия уже поддержала выдачу Адамовичса.

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Это в год или в месяц? Как Олег Знарок из-за плохого английского не попал в НХЛ, зато вошел в историю латвийского хоккея

Foto: Armands Puče/F64

В начале 1990-х годов пал "железный занавес", и команды НХЛ стали осваивать новые для себя территории. Один из старейших клубов лиги "Бостон Брюинз" с советской школой хоккея познакомился через Ригу. Специально организованный в латвийской столице лагерь позволил знаменитому клубу увидеть молодых местных звезд — Григория Пантелеева и Сергея Жолтока. Но еще за год до этого искать счастья за океан отправился Олег Знарок — лидер рижского "Динамо", в будущем — один из самых титулованных российских тренеров. Однако в НХЛ он так и не попал. Как и почему это произошло?

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Домбровскис стал "торговым царем 27 стран ЕС"

Foto: F64

Европарламент в среду утвердил Валдиса Домбровскиса на посту комиссара по торговле, сообщает LETA. До этого момента он занимал должность вице-президента Еврокомиссии.

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"Теплые" скептики с острыми локтями. Возвращение Лиене Лапшевски в Ригу после 13 лет в Великобритании, Чехии и Испании

Foto: Privātais arhīvs

Лиене Лапшевска уехала из Латвии в 2006 году. Сменила несколько стран: училась в Чехии, работала в Гибралтаре, жила в Испании, а затем строила карьеру в Великобритании. Год назад она вместе со своим молодым человеком, гражданином Нидерландов, решила вернуться домой. Но сподвиг ее на это, как ни странно, не Brexit.

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