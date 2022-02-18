"Антирекорд" по числу умерших, эвакуация жителей ДНР и ЛНР и 15 золотых медалей Норвегии. 18 февраля: главное

В прошлом году в Латвии зафиксирован "антирекорд" по количеству смертей — скончались более 34 000 человек. Туннели Рижского вокзала будут закрыты для пешеходов до середины 2024 года в связи со строительством Rail Baltica. Говоря о ситуации с Covid-19 в стране, за сутки было выявлено более 10 000 случаев заражения. Тем временем, самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию. Между тем, Норвегия стала рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2022. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 18 февраля.

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Картина дня

Латвийские специалисты подробно рассказали об омикроне и прививках. С приходом омикрона гораздо больше детей стали болеть коронавирусом. В Великобритании Covid-19 переболело примерно 85% детей. В Латвии привитые дети с коронавирусом не попадают в больницы, утверждают эксперты. Специалисты считают, что почти каждый латвийский ребенок столкнется с Covid-19.

В Латвии зафиксирован "антирекорд" по числу умерших за последние 20 лет. В прошлом году в целом скончались 34 142 человека. Самый большой прирост смертей был зафиксирован в октябре и ноябре прошлого года. Тем временем, уровень рождаемости в прошлом году был самым низким за последнее столетие.

За сутки выявлено более 10 000 новых случаев Covid-19, умерли 20 человек. За сутки было произведено 23 648 тестов, доля позитивных результатов — 43,5%. Из всех заболевших 3688 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 6597 инфицированных прошли вакцинацию. Общее число жертв Covid-19 за время пандемии достигло 5093 человек.

Пешеходные туннели Рижского железнодорожного вокзала будут закрыты до 2024 года. К железнодорожным платформам можно будет попасть со стороны улиц Гоголя и Дзирнаву, а также со стороны Привокзальной площади. Пешеходы снова смогут пользоваться туннелями с середины 2024 года.

У России — бронза в ски-кроссе, у Норвегии — рекорд по золоту. 18 февраля на Олимпиаде в Пекине было разыграно пять комплектов медалей в трех видах спорта — биатлоне, конькобежном спорте и фристайле. Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе, Швейцария получила золото и серебро. В биатлоне золото завоевали норвежец Йоахннес Бе и француженка Жюстин Брезаз-Буше. В конькобежном спорте победил голландец Томас Крол.

Оппозиция требует от Левитса приостановить провозглашение поправок к Закону "О портах" и грозит референдумом. Уже собрано 36 подписей депутатов. Спор идет о моделях управления Вентспилсским и Рижскими портами, которые в 2019 году переняло полностью государство. По мнению оппозиции, закон подготовлен некачественно, что повлечет за собой не развитие, а стагнацию портов.

Решений VSAA об оплате больничных придется дожидаться дольше. Причина — выросло количество заявок на получение больничных. Болеют и сотрудники агентства, поэтому обработать такое большое количество заявлений работники физически не могут. За первые восемь дней этого месяца было получено более 50 тысяч заявлений.

В Литве граждан Латвии, входивших в банду, осудили за попытки убийств, хранение оружия и незаконный сбор информации. Суд в Клайпеде вынес приговор по громкому делу, виновными признаны трое граждан Литвы и трое граждан Латвии. Подсудимые приговорены к лишению свободы. Латвийцы приговорены к 11 годам, 14 годам и трем годам и 9 месяцам лишения свободы.

В Агенскалнсе на улице Калнциема начинают строить двухэтажный Lidl. Планируется, что магазин откроет свои двери для посетителей в следующем году. Около нового Lidl будет также создана обширная зеленая зона, построена спортивная площадка, появится и станция для ремонта велосипедов.

Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что эвакуируют население в Россию. Вслед за ДНР об эвакуации мирных жителей объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Причина, по словам властей самопровозглашенных республик, заключается в возросшей угрозе нападения Украины. Тем временем, украинские власти обвиняют сторонников ОРДЛО в обстреле подконтрольных Киеву территорий вблизи линии разграничения.

В субботу Россия проведет учения с баллистическими ракетами под руководством Путина. В учениях примут участие подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Учения были анонсированы еще в декабре прошлого года, однако дата их начала была неизвестна.

В ближайшие дни — Латвия во власти обильных осадков и сильных ветров. Самые сильные осадки ожидаются в Курземе и Видземе. В субботу на большей части территории страны скорость ветра порывами будет достигать 18-23 метров в секунду, утром в субботу на побережье Южной Курземе возможны порывы до 28 метров в секунду.

Что почитать?

Точка невозврата? 10 лет назад в Латвии прошел референдум о статусе русского языка. И он изменил страну. Это был референдум без интриги: даже организаторы вряд ли верили в то, что большинство граждан Латвии поддержат двуязычие. Но, как оказалось, результат не имел особого значения. Сам факт проведения референдума о том, может ли русский язык стать в Латвии официальным, разделил общество на "до" и "после". 10 лет спустя портал Delfi рассказывает историю референдума и анализирует его последствия.

"Купили на эмоциях". Олег Осиновский о новом "Дзинтарсе", Rail Baltica и 50-летних локомотивах. Один из богатейших людей в странах Балтии Олег Осиновский считает Латвию "домашним" рынком. Здесь он владеет Даугавпилсским заводом по ремонту локомотивов, а также легендарным производителем косметики Dzintars (теперь носит название H.A. Brieger). Delfi Bizness поговорил с Олегом Осиновским об "эмоциональной" покупке Dzintars, будущем Rail Baltica, громком следе коррупционного скандала и эстонском опыте, который мог бы пригодиться Латвии.

"Если бог создал рай, то он здесь". Рассказ Илги о судьбоносной встрече и жизни на Маврикии. Латвийка Илга Буджхавона уже восемь лет счастливо живет на Маврикии в браке с Динешем. На этом райском острове Илга успешно нашла свое место, воспитывает двоих детей и чувствует себя по-настоящему счастливой. Илга рассказала Тургиду о трудностях жизни в новой стране и о неожиданной и даже судьбоносной встрече с любимым человеком, которая изменила ее жизнь.

Чем заняться в выходные?

7 фантастических домиков в Латвии, где можно отлично отдохнуть. Те, кто любит путешествовать по Латвии и останавливаться в интересных и необычных местах, прекрасно знают, что бронировать такое место приходится сильно заранее. Как говорится: "кто первый встал — того и тапки". Именно поэтому Тургид предлагает вам посмотреть на фантастические дома для ночлега в Латвии и подумать о своем следующем отпуске.

Сваи, птицы и удивительный восход солнца на Колке. Мыс Колка — одно из тех мест в Латвии, которое хорошо известно как жителям страны, так и приезжающим сюда туристам. Это место встречи: человека с природой, моря с землей и восхода с закатом. Неделю назад на Колке побывал наш коллега и фотограф Карлис Дамбранс и рассказал о том, как изменился мыс.

Самое поразительное место на Видземском побережье — утес Вецземью. Если вы хотите отправиться на прогулку вдоль моря, то отправляйтесь на Видземское побережье в район Салацгривы и несколько километров живописных пейзажей вам будут обеспечены.

Молитвенный дом в Резекне, где находится второй по величине колокол в странах Балтии. Несмотря на то, что во многих источниках говорится о том, что колокол, находящийся в Старообрядческой молельне Святого Николая в Резекне — самый большой в странах Балтии, это, к сожалению, неправда: самый большой колокол по-прежнему находится в Таллине. Но зато резекненский — самый тяжелый! Если вы хотите на него посмотреть, то отправляйтесь в Резекне, на улицу Синицина, 4.