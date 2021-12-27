Бананы с кокаиновой начинкой, судьба бренда Dzintars и энергетический кризис в Даугавпилсе. 27 декабря: главное

За минувшие сутки в Латвии выявлено 335 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента. В частном пансионате констатировали два случая заболевания коронавирусом, но тут же их потеряли. Врачи с тревогой восприняли ослабление ограничений. В Латвию "из-за ошибки в логистике" вместе с бананами привезли 168 кг кокаина. В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения. Администратор неплатежеспособности отсудил у Герчикова бренд Dzintars. На Новый год в Латвии ожидается теплая погода с интенсивными осадками. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 27 декабря.

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Картина дня

Covid-19 за сутки: за сутки в Латвии выявлено 335 новых случаев заболевания, cкончались 4 человека. Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет и еще два — от 80 до 89 лет. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки составил 504,5. Среди умерших два человека не были вакцинированы, два пациента были привиты. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 271 766 человек.

В пансионате нашли Covid-19 — и сразу же потеряли. В начале ноября необычная история произошла в частном пансионате Латвии. Сразу после бустерной вакцины в учреждении были выявлены два ковид-позитивных человека. При этом, ни у кого не было симптомов заболевания, а повторные лабораторные анализы показали отрицательный результат. Но для пансионата это обернулось полным пакетом карантинных мер.

Врачи с тревогой восприняли ослабление ограничений. Глава правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Ринальдс Муциньш сообщил, что в настоящее время в больнице наблюдается снижение пика Covid-19 и что количество пациентов относительно невелико — менее 40. В то же время врачи опасаются, что к февралю новый штамм вируса "Омикрон" приведет к новому росту числа заболевших.

Вакцинация маленьких детей от Covid-19 продвигается очень медленно. По данным Национальной службы здравоохранения, первую прививку получили всего 1223 ребенка. Проблема в том, что в один день нужно собрать 10 детей, потому что столько доз вакцины содержится в одном флаконе. Больше всего прививок детям сделано в Риге.

В Риге откроются крупные центры вакцинации от Covid-19: на Кипсале и в ATTA-центре. 28 декабря, в 9.00 двери распахнет центр вакцинации на Кипсале, на улице Кипсалас 8. А в четверг, 30 декабря, прививку можно будет сделать и в помещениях ATTA-центра на улице Краста 60. Оба центра вакцинации будут работать с 9.00 до 17.00. В ближайшем будущем планируется открыть дополнительные пункты вакцинации. В некоторых самоуправлениях также будет организована выездная вакцинация.

Выросла доля подверженных риску бедности латвийцев. В 2020 году 439 000 человек, или 23,4% населения Латвии подвергались риску бедности, и это на 1,8 проц. пункта больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного ЦСУ в 2021 году. Доходы этих людей были ниже порога риска бедности.

В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения. Как пояснил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш,, уже четвертый месяц подряд самоуправление не допускает в городе повышения тарифа на теплоэнергию вопреки стремительному росту цен на природный газ на мировых рынках. Однако ресурсы субсидирования Даугавпилсского самоуправления исчерпаны.

Министерство не знает, сколько школ проводят занятия для 7-12-х классов дистанционно. Минобру неизвестно, сколько школ и как они используют возможность организации удаленной учебы для детей из 7-12-х классов. Чтобы избежать дублирования учеников, групп, классов или курсов, до 11 января школы в ротационном порядке могут осуществлять учебный процесс дистанционно для учеников 7-12-х классов в течение не более пяти рабочих дней в месяц.

В магазинах Риги в ящиках с бананами нашли 168 кг кокаина. Первой тревогу забила служба безопасности торговой сети Maxima, обнаружившая в ящиках подозрительные пакеты с порошком. Наркотическое вещество отправили на экспертизу. А тем временем в Госполиции предположили, что кокаин привезли в Латвию "из-за ошибки логистики", поскольку товар из Южной Америки доставляли и в другие страны.

Администратору удалось отсудить у Герчикова бренд Dzintars. Cуд признал незаконным передачу товарного знака бывшему собственнику и экс-главе правления неплатежеспособного предприятия, а также восстановил право собственности на этот бренд за компанией. Иск был подан администратором неплатежеспособности Янисом Озолиньшем. Все активы неплатежеспособного предприятия Dzintars с 2020 года принадлежат акционеру H.A. Brieger.

На Новый год Латвию пересечет циклон: ожидается потепление и осадки. По прогнозам метеорологов, 31 декабря и 1 января потеплеет до -1…+4 градусов. Также ожидаются осадки, при этом интенсивные. Как отмечают синоптики, во многих западных и центральных регионах Европы 2021 год завершится рекордами тепла, в том числе в Германии температура воздуха может достичь +15 градусов.

Ушел из жизни легендарный музыкант группы Opus Pro Олег Андреев или Alex. Музыкант скончался в понедельник. C 1986 года Андреев вместе с гитаристом и автором песен Харийсом Зариньшем составлял ядро популярной латвийской ​​группы Opus Pro. Информация о прощании с музыкантом будет опубликована в ближайшие дни.

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Большой гороскоп: что нас ждет в 2022 году? Нас ждет стремительный, полный неожиданных поворотов и перемен год. Порой может даже показаться, что всего слишком много и справиться с навалившимся практически невозможно. В этот момент на первый план выйдут романтические отношения и общение с родными и друзьями. Именно они в 2022 году придадут нам энергии, вдохновения и даже научат чему-то новому.