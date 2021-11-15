Как другие страны ограничивают Covid-19. Непривитые депутаты теряют полномочия. 15 ноября: главное

Сегодня Латвия вышла из локдауна: отменен комендантский час, привитые и переболевшие жители вновь получили доступ ко всем товарам и услугам. Для невакцинированных жителей сохраняются многие ограничения. Четыре депутата Сейма не смогут участвовать в парламентских заседаниях, поскольку не предъявили "ковидный" сертификат. По этой же причине приостановлены полномочия четырех депутатов Резекненской думы. Полиция закрыла крупный пиратский онлайн-кинотеатр. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 15 ноября.

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Невзирая на политические разногласия между Европейским союзом и Россией стратегия борьбы с Covid-19 не сильно отличается: новую волну коронавируса страны ограничивают, делая жизнь невакцинированных жителей все более и более дискомфортной. Ширятся возможности ревакцинации, все больше стран дают добро на детские прививки. В среднем в ЕС показатель заболеваемости растет, в Латвии — снижается. Но даже при снижении заболеваемость в Латвии в три раза выше, чем в ЕС в среднем.

В России с прошлой недели заболеваемость немного пошла вниз. Однако ежедневно в России погибают около 1200 человек с Covid-19. Страна планирует ввести жесткие меры, стимулирующие вакцинацию. Ограничения очень похожи на латвийские (везде, кроме магазинов и аптек будут требовать "ковидный" сертификат). Но дополнительно в России предъявлять сертификат придется на внутренних рейсах поездов и самолетов.

В Германии растет число новых случаев инфицирования, все громче звучат голоса медиков, призывающих к обязательной вакцинации хотя бы представителей уязвимых профессий и упрекающих правительство за нерасторопность в принятии решений.

В Австрии введен локдаун только для непривитых. Выйти из дома они могут, чтобы приобрести товары первой необходимости, получить медицинскую помощь. Штраф за несоблюдение ограничений — 500 евро.

Великобритания рекомендует третью бустерную дозу вакцины жителям начиная с 40 лет. Также Лондон считает, что подростки 15-16 лет должны получить вторую дозу, хотя ранее в Великобритании считалось, что таким молодым людям хватит и одного укола.

Израиль заявил о начале процесса вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет. В результате Израиль присоединится к Соединенным Штатам и ряду других стран, где дети в возрасте до 12 лет вакцинируются от Covid-19

Картина дня

В минувшее воскресенье в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, умерли три больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Все скончавшиеся были старше 70 лет, все не привились или не завершили курс вакцинации. Среди новых зараженных — 252 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 170 были вакцинированы. За прошлую неделю, с 8 по 14 ноября, количество новых случаев Covid-19 сократилось на треть. На 7,9% уменьшилось и число пациентов в больницах.

Четверо депутатов Сейма не смогли предъявить сертификаты, подтверждающие вакцинацию или перенесенную болезнь. Эти депутаты не смогут фактически исполнять свои обязанности. Им запрещено участвовать в заседаниях Сейма — как очных, так и удаленных. Депутат Алдис Гобземс продолжит выступать в Сейме, он предъявил сертификат. Ранее Гобземс сообщал, что болел Covid-19.

"Ковидный" сертификат не смогли предоставить четверо из 13 депутатов Резекненской думы. Они временно — до получения сертификаты — лишены депутатских полномочий. В Резекненской думе правящее большинство — восемь депутатов — у партии "Согласия". Среди депутатов "Согласия" непривитыми оказались трое.

Полиция закрыла крупный пиратский онлайн-кинотеатр. Задержаны два гражданина Латвии, подозреваемые в незаконном распространении защищенных авторским правом фильмов, музыкальных произведений, компьютерных программ на сайте www.filebase.ws. В ходе следствия полиция установила, что торрент-трекера в течение месяца посещает более 65 000 домохозяйств. Самая большая аудитория сайта находится в Латвии. Сайт также активно посещали пользователи из Великобритании, Ирландии и других стран.

Совет по иностранным делам ЕС достиг политической договоренности о применении к Беларуси пятого пакета санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Детали пока не раскрываются. Введение очередных санкций стали ответом Брюсселя на то осуществляемое Минском миграционное давление.

Информация о штрафных пунктах, начисленных за нарушения водителям, не должна быть общедоступной. Такой вердикт вынес Конституционный суд. У каждого есть право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции, говорится в 96-й статье Сатверсме. В дальнейшем информация о штрафных пунктах распространяться не должна, приговор Конституционного суда вступает в силу с момента публикации.

К книгам, прессе и к подписке на платные версии интернет-порталов будет применяться пониженная ставка НДС. Ставка НДС с нынешних 12% снижается до 5%. Такое решение сегодня принял в окончательном чтении Сейм. В то же время парламент отклонил предложение о применении пониженной ставки НДС к подорожавшей электроэнергии.

Lidl готовится к открытию новых магазинов. С 7 октября в Латвии открылось 15 магазинов Lidl, в которые до сих пор выстраиваются очереди покупателей. Три новых магазина уже точно на подходе.

В Риге обледенели контактные провода на нескольких маршрутах трамваев и троллейбусов. Из-за этого трамваи четырех маршрутов опаздывали утром на 40 минут.. Rīgas Satiksme пояснило, что контактные провода могут замерзать при резких перепадах температуры воздуха. Электрический ток, который необходим для движения этих транспортных средств, из-за обледенения начинает подаваться неравномерно. Тогда движение общественного транспорта приходится останавливать.

После почти двухмесячного перерыва во вторник для посетителей свои двери открывает Рижский зоопарк. Работу возобновит также филиал зоопарка "Cīruļi". Животные за это время привыкли к покою и тишине, поэтому посетителей просят на этой неделе перемещаться по зоопарку тихо. Зоопарк работает в "зеленом режиме", сертификат Covid-19 необходимо показать на кассе. Дети с 12 лет должны предъявить сертификат тестирования.

Что почитать?

Привитых много, но работать нельзя. Как латвийский бизнес выходит из локдауна. Из-за требования к обязательной вакцинации часть работников уйдет "в тень", кто-то пополнит списки биржи труда, другие уедут из страны. И даже полная вакцинация сотрудников не гарантирует спасения целых отраслей экономики. Журналист Полина Элксне поговорила с представителями различных отраслей о том, как для них будет выглядеть выход из локдауна.

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