Кризис вокруг Украины, признание донбасских республик и выход Лембергса из тюрьмы. 22 февраля: главное

Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей. Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать армию за рубежом. Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", а Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии остается высоким. Суд готов освободить экс-мэра Вентспилса Айвара Лембергса под залог в 100 000 евро. Минобразования решило не продлевать учебный год в школах. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 февраля.

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История дня

После того, как вечером 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, к народу Украины обратился глава государства Владимир Зеленский. "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", — заявил Зеленский, добавив, что международно признанные границы Украины останутся неизменными.

Также на фоне обострения обстановки на востоке Украины и заявления Путина о признании независимости ДНР и ЛНР Зеленский сообщил о готовности разорвать дипломатические отношения с РФ, а также пояснил, что военное положение в Украине будет введено лишь в случае широкомасштабного военного вторжения.

Уже во вторник Народный совет ЛНР и парламент Донецкой народной республики ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией. Это также сделала и Госдума РФ: парламентарии единогласно поддержали это решение.

К вечеру вторника Верхняя палата парламента России,Совет Федерации, выдала президенту Путину разрешение на использование армии в ЛНР и ДНР. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что "решение направлено на установление мира на Донбассе, на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну. Из-за отказа сесть за стол переговоров с республиками Донбасса, возникла пропасть недоверия".

Весь день проходит в спорах о том, в каких границах будут признаны ЛНР и ДНР. Ясность внес сам президент России: он заявил, что Россия признала донбасские республики в границах Луганской и Донецкой областей. "Все спорные вопросы будут разрешены на переговорах <…> Но на данный момент это невозможно", — резюмировал Владимир Путин.

В ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и ряда граждан, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Их активы в Великобритании будут заморожены, а въезд в страну — запрещен.

Реакция последовала и со стороны Германии: канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с заявлением о приостановке процесса сертификации газопровода "Северный поток — 2". "На этом этапе сейчас важно параллельно с первыми санкциями избежать дальнейшей эскалации и предотвратить дальнейшую катастрофу. На это мы направим все наши дипломатические усилия", — сообщил политик.

Картина дня

За сутки в Латвии выявлено 11 837 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов. Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет. Среди умерших 10 пациентов не были привиты, семь — прошли курс вакцинации. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 7220,8.

Суд готов освободить Лемберга из тюрьмы под залог в 100 000 евро. Рижский окружной суд решил удовлетворить просьбу защитника бывшего мэра Вентспилса об изменении меры пресечения — тюремного заключения. Лембергс, обвиняемый в коррупционных преступлениях, может выйти на свободу, если в течение месяца будет собрана залоговая сумма — 100 тысяч евро.

Учебный год в школах Латвии продлен не будет. Осенние каникулы в 2021/2022 учебном году были продлены на одну неделю, и продолжительность учебного года для 1-12-х классов была сокращена на одну неделю. Учитывая, что дети устали от "удаленки", карантинов и изоляции, продление обучения может еще больше ухудшить их эмоциональное состояние.

В Риге в этом году планируется ликвидировать три школы. Речь идет о Рижской 65-й основной школе, Рижской 14-й средней школе и Рижской 18-й средней школе. Преемственность программы Рижской 65-й основной школы обеспечит Рижская Литовская средняя школа, Рижской 14-й средней школы — Рижская средняя школа Райниса и Рижская средняя школа Рейнхолда Шмелинга, а программу Рижской 18-й средней школы реализует Рижская средняя школа Райниса.

Латвия начинает борьбу за энергетическую независимость. Правительство поручило Latvenergo и Latvijas valsts meži работу над созданием ветропарков. Это только первый шаг в развитии стратегических ветропарков. Перед министерствами все еще стоит задача усовершенствовать законодательство и внести предложения в правительство до 1 апреля этого года.

В Латвии зафиксирован самый резкий скачок цен на продукты за последние 10 лет. В январе этого года цены на продовольствие выросли уже на 9,4%. Эксперты утверждают, что в ближайшие месяцы они не снизятся. Больше всего в январе подорожали овощи: по сравнению с 2021 годом, их цена выросла более чем на 20%.

За год в Латвии возбуждено 60 уголовных дел о подделке ковид-сертификатов. Количество лиц, подлежащих проверке, согласно собранной стражами порядка информации, составляет 443 человека. Три из этих уголовных процессов начаты в этом году. В целом с августа 2021 года в этих делах замешано не менее 15 медработников. Впервые полиция публично объявила о задержаниях в августе прошлого года.

В этом сезоне каждый житель Латвии может бесплатно привиться от гриппа. Правительство приняло такое решение, поскольку в этом сезоне закупленные вакцины от гриппа остаются невостребованными жителями из групп риска. Бесплатная вакцинация детей и жителей старше 50 лет началась уже 3 февраля.

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