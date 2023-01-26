ФОТО. Какая красота! В Вильнюсе проходит Фестиваль света
Foto: Julius Kalinskas/ELTA

По случаю дня рождения столицы Литвы 25 января открылся Пятый Вильнюсский фестиваль света. Тема фестиваля этого года – футуризм. Своим работы в Вильнюсе представили художники из Франции, Канады, Великобритании, Нидерландов, Испании и Италии.

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Произведения светового искусства будут выставлены на площадях, в скверах и на улицах столицы. Сориентироваться в художественной галерее под открытым небом посетителям поможет приложение Šviesų festivalis. Его можно загрузить или обновить в App Store и Google Play.

Вильнюсский фестиваль света проходит с 25 по 28 января на различных площадках исторического центра столицы.

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