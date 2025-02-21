Латвия увязла в гомофобии. Главное за пятницу, 21 февраля

Три министра потеряют портфели, "Нацобъединение" предлагает запретить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, в Латвии резко возросло число преступлений, связанных с оправданием войны. А мы сегодня расскажем о другом важном феномене — в Европе зафиксирован всплеск гомофобии, как на этом фоне выглядит Латвия?

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Латвия является одной из самых гомофобных стран в Европе, следует из опубликованного доклада ILGA-Europe. Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов ILGA-Europe каждый год анализирует ситуацию с правами ЛГБТ+ на континенте. В новейшем рейтинге из 49 стран Латвия занимает только 37-е место, и это худший результат среди всех стран Балтии. Литва находится на 34-м месте, Эстония – на 21-м. Лучше всего, по версии экспертов, права сексуальных меньшинств соблюдаются на Мальте, которая является лидером списка с 2016 года. За ней следуют Исландия, Бельгия, Испания и Дания. Самыми гомофобными странами на континенте признаны Россия, Турция, Азербайджан, Армения.

Почему это важно?

Согласно международным исследованиям, каждый десятый человек в мире самоидентифицирует себя как ЛГБТ+ персона. Среди стран ЕС больше всего представителей сексуальных меньшинств проживают в Испании, Нидерландах, Швеции. Реже всего в ЕС люди заявляют о своей гомосексуальности в Венгрии и Польше – странах, чье законодательство, по оценке правозащитников, менее всего дружелюбно к ЛГБТ+.

Латвия традиционно числится среди стран с относительно низким уровнем толерантности к ЛГБТ+ и недостаточной правовой защитой. В новом докладе упомянуты два случая насилия на гомофобной почве. Один – нападение на профессора Дениса Ханова и его партнера на территории Кенгарагского рынка. Латвийская полиция закрыла дело, но Европейский Суд по правам человека, куда обратился Ханов, счел, что это было преступление на почве ненависти.

Второй прецедент, попавший в поле зрение европейских правозащитников, — нападение на двух мужчин в Даугавпилсе. Хотя один подозреваемый был первоначально установлен, полиция закрыла дело. И лишь после вмешательства Генпрокуратуры расследование было возобновлено. Этот случай стал первым в Латвии, когда гомофобное нападение было официально признано и наказано (нападавший получил семь месяцев тюрьмы). Однако эксперты ILGA-Europe все равно критикуют латвийские суды: уголовное дело было возбуждено только по статье о хулиганстве (231 статья Уголовного закона), а не по статье о "разжигании ненависти или вражды против социальной группы".

ILGA-Europe также отмечает, что в Латвии до сих пор запрещены однополые браки (с июля 2024 года можно регистрировать только гражданские партнерства). А при ратификации Стамбульской конвенции правительство Латвии особо уточнило, что термин "гендер", используемый в документе, не будет рассматриваться как обязательство вводить в правовую систему Латвии какое-либо альтернативное понимание пола, выходящее за рамки традиционных категорий мужчин и женщин.

Что дальше?

Проблема гомофобии становится актуальной для всей Европы, указывает ILGA-Europe. Представители ЛГБТ+ все чаще становятся объектами критики со стороны крайне правых политиков, продвигающих консервативную повестку дня. Это приводит к росту насилия, нормализует в СМИ и социальных сетях язык ненависти, замедляет прогресс в сфере правовой защиты.

В таких странах, как Италия, Бельгия или Румыния, правые консервативные группы обвиняют ЛГБТ+ в "подрыве семейных ценностей и дестабилизации общества", используя дискриминационные речи в периоды выборов. В Финляндии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Португалии местные власти сообщили о "значительном увеличении числа преступлений, мотивированных предполагаемой сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью и/или гендерным самовыражением".

Другая проблема, которая тревожит правозащитников, - это репрессии в отношении гомосексуалов в странах Восточной Европы, в первую очередь, в России, где признано "экстремистским" несуществующее "международное движение ЛГБТ", и за причастность к нему уже судят людей. Представители ЛГБТ+ сообщества из этих стран пытаются эмигрировать, однако страны Западной Европы, несмотря на свое прогрессивное законодательство, часто отказывают им в статусе беженца.

"По всей Европе и Центральной Азии правительства используют риторику против ЛГБТ, чтобы оправдать ограничения свободы слова, гражданского общества и честных выборов", — объясняют эксперты ILGA-Europe.

В семи странах в Европе в прошлом году были приняты или предложены так называемые законы о ""ропаганде ЛГБТ", которые криминализировали и ограничили обсуждение ЛГБТ+ повестки. В Болгарии, Грузии, Венгрии и Черногории были предложены или введены законы об "иностранных агентах", которые вынуждают ЛГБТ+ организации регистрироваться в качестве организаций, финансируемых из-за рубежа. Попытки ввести законы, исключающее темы ЛГБТ+ из полового воспитания, были зафиксированы в Болгарии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Люксембурге, Норвегии, Румынии, России и Словакии. Где-то эти попытки оказались удачными.

Что еще случилось?

Эвика Силиня объявила о "перезагрузке" правительства. Свои посты покинут трое министров: Каспарс Бришкенс, глава минтранса, Анда Чакша из минобрнауки и Улдис Ауглис из минблага. Последний удивлен: говорит, что глава кабмина его не критиковала за работу.

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