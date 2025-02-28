Из Риги вообще можно будет улететь? Главное в пятницу, 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, мир ждал переговоров лидеров США и Украины. Ринкевич не поддержал призыв дать негражданам право голоса на выборах в самоуправления. А в расписание авиарейсов из Риги и соседних Таллина и Вильнюса на грядущий летний сезон вносится все больше изменений - об этом подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

С начала года авиационная отрасль поставляет новости, связанные с регулярностью и широтой географии авиарейсов, осуществляемых через Ригу, хватает и событий, связанных в целом с авиасообщением в регионе Балтии:

Национальная авиакомпания airBaltic отменила в летний сезон 4 670 рейсов по 19 направлениям. Из Риги самолеты airBaltic не полетят в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гётеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье, Ставангер. Из Таллина отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса — в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив, Валенсию, а из Тампере — на Родос.

Авиакомпания Norse Atlantic Airway планирует запустить прямые авиарейсы из Риги в Нью-Йорк. Планам наладить прямое трансатлантическое сообщение из Риги много лет, однако воз и ныне там. И сейчас Рижский аэропорт дует на воду, указывая , что сейчас в Латвии нет подходящих самолетов для таких перелетов и достаточного спроса на полеты в США.

С июня из Риги окончательно уходит венгерский лоукостер Wizz Air, который сейчас из Латвии летает только в Кутаиси. Авиакомпания, сворачивая работу в Риге, расширяет маршрутную сеть в Польше, Венгрии, Италии.

Ирландский лоукостер Ryanair отменил некоторые рейсы с апреля по октябрь из соседнего Таллинна. Причина — Таллиннский аэропорт на 70% повысил сборы с авиакомпаний. Из-за роста сборов Ryanair летом этого года сокращает число маршрутов и в других странах - например, Германии и Франции.

Латвия будет облагать гражданские авиарейсы пошлиной, чтобы пополнять запасы топлива. Из-за этого аэропорт Риги может потерять до 200 000 пассажиров. Затраты на топливо формируют около 30% стоимости билета, у бюджетных компаний, экономящих на комфорте - доля больше. И это может отпугнуть дешевые компании от Рижского аэропорта. В марте правительство должно определить порядок применения новой пошлины.

На этом фоне в Вильнюсском аэропорте открылся новый современный терминал. Пропускная способность нового терминала в два раза выше прежней: 2400 пассажиров в час.

Почему это важно?

Во-первых, потребительски: мы, как жители Латвии, заинтересованы летать из Риги в как можно большое число точек на карте мира напрямую. И желательно подешевле.

Во-вторых, экономически: Латвия, конечно, заинтересована в развитии авиасообщения и Рижского аэропорта. Интенсивность авиасообщения - показатель экономического развития в целом, зависимого от международных связей. К нам летят - значит, мы привлекательны экономически, интересны как цель туристической или деловой поездки.

До сих пор Латвия гордилась тем, что у нас единственная в странах Балтии своя авиакомпания. Но впереди у airBaltic - большие перемены: немецкая Lufthansa стала одним из крупнейших инвесторов. В будущем акции авиакомпании появятся на бирже, государство оставит за собой только долю 25%. Как это скажется на регулярности авиасообщения, развитии и политике применения сборов Рижским аэропортом, конкуренции с аэропортами Вильнюса и Таллинна, количестве рейсов бюджетных авиакомпаний, открывшим не самым зажиточным латвийцам мир - пока неизвестно.

Наконец, аэропорт несомненно предприятие стратегического назначения. Прилеты неопознанных дронов, траты на системы перехвата беспилотников, формирование стратегических запасов авиатоплива - все, что связано с нацбезопасностью - тоже влияет на авиационную отрасль в Латвии.

Что дальше?

Пока перспективы не самые оптимистичные. Из расписания уже исчезли некоторые рейсы, и не исключено, что пошлины вынудят авиакомпании повышать цены на билеты или сворачивать деятельность в аэропорту. Но все зависит от экономической и геополитической ситуации, а также от решений, которые будут принимать политики и авиакомпании.

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