Отмена экзаменов, угрозы медикам и признание Винькеле. Главное о Covid-19 на 24 марта

Правительство может отменить режим чрезвычайной ситуации, но ужесточить ограничения на Пасху. Девятиклассники не будут сдавать экзамены в конце учебного года, но должны будут написать диагностирующие работы по ряду предметов. Тем временем экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле признала ошибку в формировании портфеля вакцин. Расходы Латвии на непредвиденные случае неумолимо растут, а медики получают угрозы в связи с вопросами о коронавирусе. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 24 марта.

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Цифры. Во вторник, 23 марта, в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, 11 человек скончались. За сутки было сделано 16 899 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%. С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 98 870 человек.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 768 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек. В Эстонии за последние сутки заболели 1553 человека, 14 человек с коронавирусом скончались.

На Пасху могут ужесточить ограничения. Правительство может призвать Группу оперативного управления разработать более строгие ограничительные меры, которые будут действовать в пасхальные праздники. Цель — не допустить того, чтобы люди начали массово пересекаться на выходных.

Разработаны критерии введения локдауна. Секретариат совета по кризисному управлению разработал критерии для введения локдауна в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Документ предусматривает очень строгие ограничения, которые будут введены при наступлении одного из следующих критериев: 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 увеличится на 20%; заболеваемость достигнет 600 случаев на 100 000 населения; заполненность коек в больницах достигнет 70% обычного количества; заполненность коек в отделениях интенсивной терапии превысит 70%.

Отменены экзамены для девятых классов. Учеба у девятых классов закончится 31 мая, а учебный год — 11 июня. Экзаменов для девятых классов не будет, но девятиклассники должны написать диагностирующие работы по латышскому и по математике, а также, по выбору школы, по иностранному языку, языку нацменьшинств, историю Латвии или природоведению.

Отменят ли режим ЧС? Чрезвычайную ситуацию в Латвии после 6 апреля могут отменить. В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить чрезвычайное положение, однако это не означает резкую отмену существующих ограничений. Законопроекту присвоен статус срочного. Вопрос может быть решен на следующей неделе.

Откроются ли магазины? Кабинет министров рассмотрит разработанные группой оперативного управления предложения по пересмотру ограничений из-за Covid-19, которые предусматривают, что с 7 апреля будет разрешено работать всем торговым предприятиям. В то же время предлагается сохранить все основные ограничительные меры — ношение масок, дистанцирование и дезинфекцию, так как они признаны эффективными для сдерживания инфекции.

Перевощиков сдержан в прогнозах. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков не берется прогнозировать, будет ли продолжаться рост заболеваемости Covid-19. По его словам, прирост заболеваемости, который сейчас наблюдается в стране, не всегда приводит к дальнейшему ухудшению эпидемиологической ситуации. В то же время Перевощиков выразил обеспокоенность количеством тяжелых пациентов, которое практически не изменилось с 4 марта и составляет около 60 человек.

Винькеле признала ошибку. Решение формировать портфель вакцин от Covid-19 опираясь на вакцины производства AstraZeneca и Johnson & Johnson было "моей стратегической, политической и человеческой ошибкой", заявила бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле. Бывший министр объяснила, что при формировании портфеля должностные лица опирались на безопасность вакцин и их удобстве при массовой вакцинации, с учетом ограниченной мощности системы здравоохранения. При принятии решений учитывалось мнение большинства экспертов Минздрава, а также уверенность в том, что договоры о закупках будут выполнены, чего сейчас не происходит.

Медики получают угрозы. Медики, в том и семейные врачи, получают письма с угрозами из-за того, что занимаются разъяснением вопросов, связанных с Covid-19. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что министерство в курсе этой ситуации и готово помочь врачам обратиться в правоохранительные органы. Он добавил, что сам получил неприятные сообщения и сейчас раздумывает, как поступить.

Растут расходы Латвии на непредвиденные случаи. Программа госбюджета Латвии "Средства на непредвиденные случаи" в этом году будет увеличена еще на 500 млн евро, после чего планируемые расходы на непредвиденные случаи в 2021 году вырастут до 1,32 млрд евро.

В Индии обнаружен новый потенциально опасный штамм. В Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией. Проанализировав более 10 тыс. образцов, власти также нашли 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 — "южноафриканским" и один — "бразильским". Образцы с этими штаммами были обнаружены в 18 индийских штатах.

История дня: Кто выиграл от "масочной аферы" в Германии. Политики из входящего в правящую коалицию Германии Христианско-социального союза, а также несколько бизнесменов могли получить 5-6 млн евро комиссионных за закупку защитных масок для министерств. Часть денег до сих пор может находиться на Карибских островах или в одном из банков Лихтенштейна, говорится в новом журналистском расследовании о "масочной афере".